Дни силы в мае 2020 года

Вадим Карасев

Дни силы — самое благоприятное время. Начинается новый месяц, и полезно заранее узнать, какие дни будут самыми яркими и удачными. Это позволит вам правильно распределить время и ресурсы.

Май — прекрасный месяц, в который расцветает природа, появляется хорошее настроение, а зима окончательно отступает. Гороскоп на май поможет вам понять, чего можно ожидать от этого времени каждому из Знаков Зодиака.

5 мая — зеркальная дата

Зеркальные даты в подавляющем большинстве случаев являются днями силы. 5 мая — не исключение. Этот день пройдет под эгидой числа Пять, которое само собой является крайне позитивным. Оно символизирует равенство и гармонию. Также оно усиливает нашу интуицию, которая может пригодиться в любой сфере жизни.

5 мая, если верить производственному календарю 2020 года, является выходным днем. Стоит этим воспользоваться и посвятить его релаксации. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют в этот день не перегружать себя работой и делами. Если же это невозможно, то лучше заняться ими в первой половине дня, а вторую половину оставить для отдыха и веселья.

5, 6 мая — максимум метеоритного потока Аквариды

Максимальный звездопад придется на ночь с 5 на 6 мая, поэтому в эти два дня многих людей ждет большая удача. Аквариды — звездопад с радиантом в созвездии Водолея. Именно из-за этого можно считать время пиковой активности Акварид крайне позитивным для творческой работы, общения и смены обстановки.

Также эти два дня, в особенности 6 мая, можно посвятить совершению покупок, поездкам, развлечениям. 6 числа полезно будет пребывать в окружении близких, друзей. День и утро станут отличным временем для работы, бизнеса и домашних дел. Также можно начать планировать ремонт или переезд.

18 мая — соединение Венеры и Урана

В этот день Венера пройдет в одном градусе южнее Урана, что хорошо скажется на любовной сфере жизни. Это будет день силы, в который можно смело начинать новые отношения, назначать свидания, флиртовать.

Венера — планета любви и красоты, а Уран символизирует собой кардинальные изменения. Это говорит о том, что в отношениях и в браке многих могут ожидать серьезные изменения, причем положительного характера. Возможно, вы сможете решить назревший конфликт с минимальными потерями либо вам удастся поразить своей красотой и грацией кого-то, кто вам очень нравится. Стоит обратить внимание и на социальные сети, знакомства в которых в такие дни будут особенно позитивными и судьбоносными.

23, 24 мая — дни легкости и оптимизма

Растущая Луна в Близнецах, которая выпадает на эти выходные, отлично скажется на настроении людей по всему миру. Это прекрасные дни для легкого и непринужденного общения, романтики. Любые проблемы, которые могут встретиться на пути, очень быстро приобретут статус второстепенных, потому что люди будут в целом менее агрессивно настроены.

Это прекрасный период для избавления от негативных эмоций и мыслей. Также астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют в эти дни идти на примирение с близкими людьми. Можно попросить прощения за прошлые ошибки или пойти навстречу тому, кто будет просить прощения у вас.

30, 31 мая — дни, подходящие для духовных поисков

Если верить лунному календарю, то в эти два дня растущая Луна окажется в Знаке Девы. Для последних дней весны это сочетание может быть более чем полезным. Несмотря на то, что растущая Луна со стихией Земли сочетается не идеально, в эти два дня ситуация будет противоположной.

Дева и растущая Луна помогут понять, в каком направлении можно двигаться дальше, как обойти возможные препятствия, что было сделано не так за последние недели или даже месяцы. Это хорошее время для медитаций, молитв, посещения храма, общения с духовными наставниками и учителями. Большой удачей можно считать, что эти дни выпали на выходные, ведь благодаря этому у многих появится возможность посвятить это время себе любимым.