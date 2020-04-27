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Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию

Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемиюАлександр МясниковКадр: Доктор Мясников / YouTube

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Все мы ждем серьезную эпидемию со смертностью 30-35 процентов», — предсказал Мясников. Он отметил, что ситуация с коронавирусом поможет миру лучше подготовиться к новой эпидемии. Кроме того, Мясников заметил, что самое опасное место сейчас — больница. По мнению доктора, именно здесь больше всего шансов заразиться коронавирусом.

22 апреля врач счел ошибочным собственный прогноз о пике заражений коронавирусом в России. По его словам, страна выходит на пик инфицирований в среднем за 2-3 месяца. «У нас началось не когда я это предсказывал, а почти на месяц позже. Сейчас получается, что до мая мы идем вверх, в мае идем на плато, к концу мая пойдем вниз», — уточнил врач.

20 апреля Мясников рассказал, что уже переболел коронавирусом. По словам врача, он прошел тест, который показал наличие антител к инфекции.

По состоянию на 27 апреля в России вирус обнаружен более чем у 87 тысяч граждан. За все время эпидемии зафиксировано 794 случая смерти пациента с подтвержденным коронавирусом. При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге снижаются темпы прироста случаев заражения коронавирусом.

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По материалам: lenta.ru

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