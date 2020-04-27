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«Друг познается в беде»: как волонтеры культуры помогают людям во время пандемии

«Друг познается в беде»: как волонтеры культуры помогают людям во время пандемии

В условиях самоизоляции, пандемии и всеобщей тревожности важно напоминать людям о том, как важно сейчас быть сплоченными, ответственными друг за друга. Важно помнить, что доброта и внимание – чувства, в которых сегодня каждый из нас нуждается как никогда и особенно, те, кто из-за сложившихся обстоятельств остался совсем один. А именно пожилые люди, которым крайне важно сейчас оставаться дома на самоизоляции. 
 
В рамках национального проекта «Культура» разработана программа «Волонтеры культуры». Этот проект поддержал акцию #МыВместе, разработанную Ассоциацией волонтерских центров (АВЦ) и Общероссийским народным фронтом. В рамках акции  волонтеры оказывают помощь в первую очередь пожилым и маломобильным людям. Участники акции работают операторами единой горячей линии, где помогают гражданам сориентироваться в правилах самоизоляции, мерах по предупреждению распространения инфекции, а также профилактике заболевания и в других насущных вопросах.
 
«В сложившихся обстоятельствах помощь волонтеров важна как никогда, и мы делаем все возможное, чтобы у наших добровольцев были все условия для комфортной работы. В отрасли огромное количество неравнодушных людей, и я очень рада, что теперь мы вместе», — комментирует Ольга Ярилова, заместитель Министра культуры РФ, администратор национального проекта «Культура».
 
Также некоторые группы волонтеров выезжают в тот или иной регион, и выполняют заявки, поступившие на горячую линию. Так, например, в Татарстане участники акции #МыВместе совместно с сотрудниками районных домов культуры доставляют лекарства, продукты и товары первой необходимости пожилым людям. В Оренбурге волонтеры помимо доставки продуктов и лекарств организовывают на дому работу по пошиву бесплатных защитных масок. 
 
Помимо помощи в быту, а также психологической поддержки, волонтеры культуры делают все, чтобы скрасить будни тех, кто находится на постоянной самоизоляции. Участники проекта показывают людям, как можно использовать время интересно и с пользой для себя. В рамках акции #МыВместе в Астраханской области был запущен проект «Заряжены культурой». Главная цель проекта — оперативно оповещать жителей о самых ярких онлайн-событиях региона. Видео-трансляции спектаклей, лекции, видео-семинары – обо всех культурно-образовательных волонтеры информируют своих подопечных в виде специального видеоролика.  
 
Для самых юных жителей, которые оказались в самоизоляции, волонтеры культуры в Нижегородской области проводят тематические онлайн-экскурсии. 
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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