«Друг познается в беде»: как волонтеры культуры помогают людям во время пандемии

Лидия Мартынова

В рамках национального проекта «Культура» разработана программа «Волонтеры культуры». Этот проект поддержал акцию #МыВместе, разработанную Ассоциацией волонтерских центров (АВЦ) и Общероссийским народным фронтом. В рамках акции волонтеры оказывают помощь в первую очередь пожилым и маломобильным людям. Участники акции работают операторами единой горячей линии, где помогают гражданам сориентироваться в правилах самоизоляции, мерах по предупреждению распространения инфекции, а также профилактике заболевания и в других насущных вопросах.«В сложившихся обстоятельствах помощь волонтеров важна как никогда, и мы делаем все возможное, чтобы у наших добровольцев были все условия для комфортной работы. В отрасли огромное количество неравнодушных людей, и я очень рада, что теперь мы вместе», — комментирует, заместитель Министра культуры РФ, администратор национального проекта «Культура».Также некоторые группы волонтеров выезжают в тот или иной регион, и выполняют заявки, поступившие на горячую линию. Так, например, в Татарстане участники акции #МыВместе совместно с сотрудниками районных домов культуры доставляют лекарства, продукты и товары первой необходимости пожилым людям. В Оренбурге волонтеры помимо доставки продуктов и лекарств организовывают на дому работу по пошиву бесплатных защитных масок.Помимо помощи в быту, а также психологической поддержки, волонтеры культуры делают все, чтобы скрасить будни тех, кто находится на постоянной самоизоляции. Участники проекта показывают людям, как можно использовать время интересно и с пользой для себя. В рамках акции #МыВместе в Астраханской области был запущен проект «Заряжены культурой». Главная цель проекта — оперативно оповещать жителей о самых ярких онлайн-событиях региона. Видео-трансляции спектаклей, лекции, видео-семинары – обо всех культурно-образовательных волонтеры информируют своих подопечных в виде специального видеоролика.Для самых юных жителей, которые оказались в самоизоляции, волонтеры культуры в Нижегородской области проводят тематические онлайн-экскурсии.