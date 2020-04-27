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Джонсон может объявить о смягчении карантина в Британии, сообщает СМИ

Джонсон может объявить о смягчении карантина в Британии, сообщает СМИ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после возвращения на Даунинг-стрит может объявить об ослаблении в стране карантинных мер, введенных из-за распространения нового типа коронавируса, на этой неделе, раньше объявленного срока, предполагает газета Telegraph.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб, выполнявший часть обязанностей премьера во время отсутствия поправлявшегося от COVID-19 Джонсона, сообщил о продлении карантинных мер до 7 мая. Первоначально о введении карантина в стране в связи с эпидемией коронавируса было объявлено 23 марта.

"Седьмое мая - это день, когда правительство по закону обязано пересмотреть карантинные меры, но если Борис хочет изменить ограничения раньше этого срока или хотя бы сообщить о чем-то, он может сделать это и раньше", - сообщил газете один из сторонников Джонсона.

Отмечается, что вместо отмены карантина правительство намерено "модифицировать" ранее введенные меры.


Великобритании составляет 20 732, количество заболевших - 152 840.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# В мире
По материалам: ria.ru

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