ЕК спрогнозировала падение ВВП еврозоны на 7,5%

Алексей Вольцев

Падение экономики еврозоны по итогам текущего года ввиду борьбы с пандемией нового коронавируса может быть близко к той цифре, которую ранее спрогнозировал Международный валютный фонд (МВФ), - 7,5%, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, выступая на заседании профильного комитета Европарламента.

"Ясно, что в этом году в Европе неизбежна глубокая рецессия. Мы представим наш весенний прогноз 7 мая… У нас будет очень сильное снижение ВВП ЕС в 2020 году, хуже, чем во время глобального финансового кризиса. Наши цифры будут по величине схожими с последними оценками МВФ, который спрогнозировал падение ВВП еврозоны примерно на 7,5%", - сказал он.