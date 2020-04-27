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ЕК спрогнозировала падение ВВП еврозоны на 7,5%

ЕК спрогнозировала падение ВВП еврозоны на 7,5%
Падение экономики еврозоны по итогам текущего года ввиду борьбы с пандемией нового коронавируса может быть близко к той цифре, которую ранее спрогнозировал Международный валютный фонд (МВФ), - 7,5%, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, выступая на заседании профильного комитета Европарламента.

"Ясно, что в этом году в Европе неизбежна глубокая рецессия. Мы представим наш весенний прогноз 7 мая… У нас будет очень сильное снижение ВВП ЕС в 2020 году, хуже, чем во время глобального финансового кризиса. Наши цифры будут по величине схожими с последними оценками МВФ, который спрогнозировал падение ВВП еврозоны примерно на 7,5%", - сказал он.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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