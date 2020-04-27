Гадание по картинке: что ждет в мае 2020 года

Вадим Карасев

Гадание по картинкам — отличный способ заглянуть в собственное будущее и с помощью интуиции получить полезные подсказки. В мае 2020 года у каждого будет возможность изменить жизнь к лучшему, а значит, стоит узнать о том, как лучше для этого поступить.

С помощью интуиции можно ежедневно получать ответы на интересующие вопросы и ловко обходить неприятности стороной. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют потренировать шестое чувство на гадании по картинкам. Проводить его важно в спокойной обстановке, оставив переживания и полностью расслабившись. Интуиция поможет выбрать то изображение, которое поможет узнать о событиях грядущего месяца.





1. В мае нельзя ждать, сложа руки, надеясь, что счастье само придет в жизнь. Последний месяц весны удачен для новых свершений, интересных идей и воплощения в жизнь смелых планов. Тем, кто не боится неизвестности, удастся привлечь в свою жизнь позитивные перемены. Справиться с неуверенностью и прокрастинацией помогут правильная мотивация и создание карты желаний. С помощью такой карты будет проще идти к поставленным целям и не сворачивать с выбранного пути. Привлечь счастье поможет и внимательность: знаки судьбы укажут верный путь.

2. Май — удивительный по энергетике месяц, когда любое начинание может стать успешным и принести в жизнь приятные перемены. Для того, чтобы не упускать возможности, стоит найти применение своим талантам и не бояться экспериментов. Новые знания также не помешают, а значит, стоит обратить внимание на обучение. Развитие скрытых способностей позволит расширить горизонты и найти действительно увлекательное и прибыльное дело, благодаря которому в жизнь ворвутся волнительные и позитивные перемены.

3. Перемены не должны ждать понедельника, а значит, создавать собственное удачное будущее нужно здесь и сейчас. В мае будет масса возможностей и приятных перспектив. Останется только выделить важные и первостепенные задачи, чтобы шаг за шагом преображаться и привлекать в жизнь только позитивные перемены. Активная работа может стать причиной оттока жизненных сил, а значит, нужно подумать над тем, как их восполнять, и создать у себя в жилище персональное место силы.

4. В мае придется пройти очередную проверку на прочность. Судьба бросит вызов, а значит, к нему нужно подготовиться заранее. Внутренняя уверенность и умение находиться в гармонии с собой и окружающим миром помогут и достойно преодолеть трудности на пути к благополучной жизни. В мае не будет времени на работу над ошибками, а значит, нужно быть готовыми смотреть неприятностям в лицо и не тушеваться перед очередной закрытой дверью. Открыть ее сможет любой уверенный и знающий себе цену человек.

5. Каждый человек способен изменить свою жизнь к лучшему и наполнить ее яркими красками. В мае получится привлечь в жизнь все, что необходимо, если грамотно распорядиться своим временем. Не стоит ждать чуда, нужно ежедневно творить чудеса самому. Счастье кроется в мелочах, и следует научиться видеть их в повседневной жизни, чтобы серая обыденность не стала причиной грусти или даже депрессии. Добавив в жизнь разнообразия, получится не просто расширить горизонты, но и найти свой путь к процветанию и благополучию.

6. В мае не стоит все время надеяться на помощь со стороны. Самостоятельные решения помогут выйти из затруднительного положения и усвоить уроки, полученные от судьбы. Спешка и необдуманные поступки не станут залогом успеха, а значит, нужно довериться интуиции и выждать благоприятный момент для решительных действий. Опасаться стоит лишь разглашения планов, чтобы не попасть под влияние манипуляторов и не стать жертвой мошенников.