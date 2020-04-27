​Гидрометцентр пообещал россиянам рекордно жаркий год

Вадим Карасев

Нынешний год вполне может войти в пятерку самых жарких. Такое предположение озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист в беседе с РИА Новости прокомментировал заявление представителей американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы (NOAA) о том, что 2020 год с вероятностью 75% станет самым жарким в истории.

"Может быть, год будет не рекордно теплым, но вторым в ранге температур или третьим ... то, что будет высокая температура - это безусловно. С вероятностью 99% он войдет в пятерку самых жарких лет. В таком вероятностном смысле я это поддерживаю", - сообщил Вильфанд.

При этом он напомнил, что климатологи ожидают рекордов от каждого следующего пятилетия в связи с устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере.

Ранее Вильфанд оценил вероятность влияния теплого климата на Covid-19.