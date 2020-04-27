Глава РФПИ: Doctor Jazz Party покажет важность диалога в борьбе с вирусом

Влада Некрасова

Проведение международного марафона джазовой музыки Doctor Jazz Party показывает, что сотрудничество и диалог между разными странами являются самым важным условием для окончательной победы над пандемией, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Фестиваль Koktebel Jazz Party проведет благотворительный онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку российских больниц и их сотрудников, врачей и медицинского персонала. Организаторами выступают МИА "Россия сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.





"РФПИ рад принять участие в организации международного благотворительного онлайн-марафона джазовой музыки Doctor Jazz Party для поддержки врачей и медсестер, которые, каждый день рискуя своей жизнью, ведут борьбу с пандемией. Международный характер марафона подчеркивает, что сотрудничество и диалог между разными странами являются самым важным условием для окончательной победы над пандемией", — заявил Дмитриев, слова которого приводит пресс-служба РФПИ.

Благотворительный онлайн-марафон стартует 30 апреля в 16:00 по Москве и объединит разные локации, от импровизированных сцен до домашних студий, в единое музыкальное пространство. В марафоне примут участие джазмены России и мира, полный список участников опубликован на сайте. Основатель фестиваля Koktebel Jazz Party, журналист Дмитрий Киселев отметил, что Россия солидарна со всем миром в беспрецедентном сражении с коронавирусом.