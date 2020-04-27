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Главный инвестор в мире не испугался коронавируса

Главный инвестор в мире не испугался коронавирусаФото: Globallookpress.com

Основатель и совладелец инвестхолдинга Berkshire Hathaway 89-летний Уоррен Баффетт не испугался коронавируса и готовится лично присутствовать на ежегодном собрании акционеров компании, пишет Bloomberg.

Баффетт, которого многие считают главным инвестором в мире, станет одним из двух человек, которые будут лично присутствовать на мероприятии. Остальные акционеры и их представители, а также топ-менеджеры, в том числе те, которых называют в числе возможных преемников Баффетта, зададут свои вопросы в режиме видеоконференции.

Общее собрание акционеров состоится 2 мая. «Вживую», помимо Баффетта, в нем поучаствует Грег Абель — глава подразделения Berkshire Hathaway, отвечающего за инвестиции, не связанные со страховой отраслью. Собрание пройдет в городе Омаха в штате Небраска, где Баффетт живет с момента основания компании в 1955 году. «Мы будем очень скучать по нашим акционерам в Омахе в этом году», — отмечается в сообщении Berksire Hathaway.

В тот же день компания опубликует финансовую отчетность за первый квартал 2020 года. Ожидается, что Баффетт и Абель не будут обсуждать стратегию Berkshire Hathaway или отдельные активы, находящиеся в ее собственности.

В конце февраля в ежегодном письме Баффетт заверил, что компания готова к его возможной смерти. При этом сам он пока не собирается отходить от дел.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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