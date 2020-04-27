Голый Александр Цекало — фото

Алексей Вольцев

Продюсера вряд ли можно назвать обладателем идеальной фигуры. Несмотря на это, Александр Цекало не стесняется ходить дома обнаженным. Об этом широкой публике рассказала его жена Дарина Эрвин.

28-летняя брюнетка опубликовала фото, на котором Цекало стоит у ее картины в чем мать родила. Впрочем, художнице не привыкать демонстрировать столь откровенные кадры. Рисунки Эрвин можно смело назвать провокационными, ведь на них она часто изображает голые тела. Откуда у Дарины страсть к эротике — остается только догадываться.

К слову, раньше жена Цекало довольно скупо делилась подробностями личной жизни. Сейчас же все совсем иначе. Так, недавно она призналась, что ее сложно назвать хорошим кулинаром. Но, Александра, похоже, это нисколько не волнует, ведь у Дарины есть другие таланты. «Я ужасно готовлю. Но сполна компенсирую это в постели», — отметила Эрвин.

Напомним, Дарина Эрвин стала четвертой женой 59-летнего продюсера. О романе этой пары публика узнала чуть более года назад. Тогда выяснилось, что Цекало развелся с предыдущей избранницей — сестрой Веры Брежневой — Викторией. Экс-супруга так и не удалось расстаться мирно, несмотря на наличие двоих детей — дочери и сына.

«Эрвин быстро нашла общий язык с Сашиными детьми. Александра и Михаил (наследники продюсера, — прим. «СтарХита») редко, но приезжают к ним в гости в Лос-Анджелес. Правда, дома Цекало запрещает говорить о маме. У него остался осадок после расставания», — как-то рассказывали в окружении пары.

Не удалось Цекало поладить и с другой бывшей женой — Лолитой Милявской. «Его человеческие качества во многом меня не устраивали. Когда мы разошлись, мне было 37 лет, и я не знала, состоюсь ли как сольная артистка. Мне внушил это Саша. Говорил все время, что я никому не нужна. Это суть моей женской натуры: терпеть и думать, что за этими отношениями ничего нет, загробная жизнь. Он и на деньги меня обманывал», — негодовала артистка.

Фото: Legion-Media