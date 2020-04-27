Гороскоп Павла Глобы на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — пожалуй, самый известный из всех астрологов в России. Его прогнозы помогают людям находить силы для движения вперед и обретать удачу, без которой в наше время просто никуда.

У каждого свой энергетический потенциал, поэтому кто-то справляется с трудностями быстрее, а кому-то приходится сначала бороться с тревожностью, а уже потом решать свои проблемы. Поднимать энергетику можно своевременным отдыхом и банальным отдыхом среди добрых и оптимистичных людей. Избегайте скептицизма и уныния на этой неделе.

Овен

Овнам звезды и планеты готовы помочь в финансовой сфере жизни. Это будет выражаться в тайных знаках, которые Овны могут встретить на своем пути к цели. Денежные приметы на каждый день будут особенно полезны в такое время. Они направят Овнов по нужному пути и помогут приблизиться к успеху, быть более экономными.

Что касается амурных дел, то в этом направлении всё не так просто. Придется больше времени посвящать любимым, родственникам, детям, второй половинке. Вполне возможно, что у близких людей появится какая-то важная просьба, поэтому придется ее выполнить. В противном случае можно наткнуться на скандал и выяснение отношений.

Телец

Тельцам не стоит на этой неделе иметь общие дела с эгоистичными Знаками Зодиака. Они могут пойти на обман или в решающий момент сменить планы, оставив Тельцов с носом. Это будет время, когда стоит заниматься совместной работой и делами бок о бок с теми людьми, которым можно доверять на сто процентов.

Самые благоприятные дни этой недели для Тельцов — 29, 30 апреля и 1 мая. В эти дни можно будет спокойно завершать начатые ранее дела, заниматься поисками второй половинки. Это идеальное время для романтики и флирта. В свободное время на этой неделе полезно заниматься домашними делами вроде уборки, наведения порядка, ремонта или переезда.

Близнецы

У Близнецов начинается период, когда приходится принимать важные решения, причем максимально быстро. Многим удастся избежать дилемм, но далеко не всем. В такие минуты стоит соблюдать осторожность и оставаться предельно спокойными. Принимая решения на холодную голову, Близнецы обеспечат себя удачей. Надеяться на помощь окружающих не стоит.

В конце недели, когда на календаре будет уже май, а не апрель, Близнецов ожидают благоприятные дни. В это время возможны большие перемены к лучшему, на скорое приближение которых укажут семь событий. В целом неделя будет насыщена информацией, которая поможет открыть глаза на происходящее и заглянуть в будущее.

Рак

В самом начале недели звезды и планеты будут в сильном диссонансе, поэтому Ракам придется встретиться с вспышками ревности. Этим людям может показаться, что их близкие и вторая половинка охладели и больше не любят их. Бороться с ревностью и негативными мыслями Ракам помогут эффективные заговоры. Они должны побороть мнительность.

Не стоит бороться за место под солнцем в финансовой сфере слишком яростно. Можно спровоцировать большой конфликт, из-за которого придется искать новую работу или очень долго восстанавливать доверие коллег. Если не проявлять наглости, то всё будет достаточно благоприятно и спокойно. Не нужно видеть во всем одни лишь проблемы.

Лев

Это идеальное время для романтики, встреч и флирта, а также проведения времени со своей второй половинкой. Действенные ритуалы на любовь помогут Львам быстрее найти любимого человека либо же укрепить уже существующую связь. Звезды и планеты посодействуют Львам в поисках счастья, потому что их энергетика будет созидательной.

Что касается дел, финансовой сферы и работы, то и тут Львов ждет успех. У них будет очень много сил и энергии на преодоление самых разных неурядиц. Многим Львам повезет в творчестве, в принятии важных решений. На этой неделе Львам можно совершать дорогостоящие покупки и начинать новые дела.

Дева

В самом начале недели на Дев может напасть грусть и небольшое отчаяние. Нужно будет бороться с негативными мыслями, а в этом Девам помогут специальные техники. Также в борьбе с негативом поможет присутствие рядом с оптимистичными людьми. Не желательно встревать в конфликтные ситуации, так как это может плохо сказаться на удаче и настроении.

Девам на этой неделе можно заняться самообразованием — почитать интересные книги, посмотреть полезные видео. Если давно хотелось подтянуть иностранные языки, можно пообщаться с иностранцем в интернете либо повысить словарный запас. В такие дни хорошо проходит подготовка к экзаменам. Что касается денег, то лучше не тратить много.

Весы

Весам на этой неделе необходимо развивать свои таланты. Это очень благоприятное время для обучения, обмена опытом, получения новых знаний. Большой успех в делах и в работе ждет тех, кто занят в интеллектуальной сфере. Звезды будут негативно относиться к дальним поездкам, поэтому лучше быть ближе к семье и друзьям. Не стоит посещать людные места.

Возможны фатальные и необратимые события в самых разных сферах. По этой причине желательно не принимать необдуманных решений, не торопиться с выбором. Нужно больше прислушиваться к мнению родителей, второй половинки. Спешка и неосмотрительность могут сильно ударить по кошельку, вызвать поток проблем в самых разных сферах.

Скорпион

Скорпионы станут на этой неделе более чувствительными. Не стоит бояться развитой эмпатии, потому что она помогает чувствовать людей. Скорпионы смогут предугадывать действия врагов, недоброжелателей, а также близких и любимых людей. Это будет время, в которое стоит активизироваться во всех жизненных сферах, не откладывая решение дел на потом.

Неуемное стремление к успеху будет благотворно сказываться на продуктивности, однако стоит помнить о том, что не всё и не всегда получается так, как хочется нам. Если вдруг какие-то дела завершатся неудачей, не стоит расстраиваться. Нужно будет взять свою волю в кулак и сфокусироваться на чем-то другом. Не нужно стучаться в закрытые двери — лучше искать обходные пути.

Стрелец

Звезды и планеты будут крайне слабыми в этот период, что негативно скажется на силе энергетики Стрельцов. Укрепить биополе им помогут пять эффективных способов. Эти методики помогут людям этого Знака стать более продуктивными, выносливыми. Также сильное биополе благотворно скажется на интуиции, без которой порой бывает крайне сложно.

Понедельник стоит начать с решения злободневных проблем и обязанностей. В финансовых делах и на работе лучше пока не проявлять излишней настойчивости. В любви одиноким Стрельцам также стоит избегать этого, чтобы не отпугивать понравившихся людей своим напором. Лучше показать им свой оптимизм и любовь к жизни. Так шансы на успех возрастут.

Козерог

Начало и конец недели будут очень яркими и позитивными для Козерогов, а вот в среду и четверг планеты и звезды окажутся в сильном временном диссонансе. Желательно задуматься о том, как привлечь в свою жизнь позитивные мысли в эти дни. Это позволит Козерогам не остаться без удачи и не потерять то, чего удастся достичь в понедельник и вторник.

Сомнения и скептицизм будут для Козерогов самыми страшными врагами в эти семь дней. Стремительность и целеустремленность помогут им создать наилучшие условия для финансового роста. В любви уверенность тоже будет крайне важна, особенно для тех, кто пока находится в поисках второй половинки.

Водолей

У Водолеев на этой неделе ожидается рост удачи во всех сферах жизни. Это значит, что можно будет преуспеть как в делах и финансах, так и в любви. Пять эффективных ритуалов на любовь помогут привлечь в свою жизнь нужного человека. Семейным Водолеям и тем, кто уже состоит в отношениях, желательно проводить больше времени в кругу близких людей.

В финансовой сфере и в работе стоит занять позицию наблюдателя. Не нужно пока делать резких движений и важных шагов. Лучше просто заниматься своими обязанностями и проявлять больше осторожности. Не стоит добиваться своих целей при помощи грубой силы и обмана. Лучше научиться действовать заодно с коллегами и товарищами по бизнесу.

Рыбы

Рыбам стоит следовать созидательному мышлению, думая о чем-нибудь хорошем. Негативные мысли лучше выбрасывать из головы. Звезды хотят, чтобы Рыбы не начинали конфликтов и не ввязывались в авантюры. Это может очернить их репутацию и негативно сказаться на получении прибыли, на авторитете.

На этой неделе катализатором роста удачи станет максимальный уровень трудолюбия. Желательно полностью отдавать себя любимому делу. Что касается любви, то тут повезет тем, кто полон решительности, добра и оптимизма. В конце недели на Рыб может напасть ностальгия. Лучше не увязать в мыслях о прошлом, думая больше о завтрашнем дне.