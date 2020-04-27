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Хакеры атаковали владельцев Xiaomi

Хакеры атаковали владельцев XiaomiФото: China Stringer Network / Reuters

Владельцев смартфонов Xiaomi призвали быть осторожными при обновлении версии программного обеспечения устройства. Как сообщает GizmoChina, в сети заметили появление множества ложных предложений от хакеров, стремящихся обмануть людей.

Отмечается, что злоумышленники придумали новый способ, с помощью которого пользователей атакуют. Им предлагают якобы стать тестерами, но в итоге они устанавливают вредоносное ПО. В объявлениях утверждается, что речь идет о бета-версии разрабатываемой Xiaomi операционной системы MIUI под номером 12.

В китайской компании уже обратили внимание на подобный обман хакеров и призвали пользователей не верить в эти публикации, а также не устанавливать сторонние версии ПО. Представитель Xiaomi подчеркнул, что все заявления и загрузки будут проводиться только через официальные аккаунты и ресурсы. Компания известна тем, что регулярно проводит закрытые и открытые бета-тестирования, а затем в свободном доступе появляется стабильная версия обновления.

Ранее сообщалось, что данные десятков миллионов владельцев смартфонов на Android оказались под угрозой. Причиной стала установка потенциально опасных приложений на более чем 60 миллионах устройств. Пользователи устанавливали вредоносные программы, маскировавшиеся под стандартные.

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По материалам: lenta.ru

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