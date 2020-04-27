HBO Max выпустит сериал о "Зеленом фонаре"

Алексей Вольцев

Американский сценарист, автор комиксов и продюсер Джефф Джонс примет участие в создании сериала о Зеленом фонаре. Проект покажет сервис HBO Max.На сайте компании Джонса Mad Ghost Productions появилась информация о работе над сериалом по мотивам комиксов о Зеленом фонаре. В описании проекта нет практически никакой информации. Указано лишь, что шоу станет первым игровым сериалом по вселенной Зеленого фонаря.Появление Джеффа Джонса в списке создателей нового сериала сложно назвать удивительным — он много лет работал над комиксами о Зеленом фонаре. Джонс был одним из сценаристов анимационного сериала, выходившего с 2011 по 2013 год. Кроме того, он продюсировал провальную полнометражную экранизацию 2011 года с Райаном Рейнольдсом в главной роли.