Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

HBO Max выпустит сериал о "Зеленом фонаре"

HBO Max выпустит сериал о "Зеленом фонаре"
Американский сценарист, автор комиксов и продюсер Джефф Джонс примет участие в создании сериала о Зеленом фонаре. Проект покажет сервис HBO Max.

На сайте компании Джонса Mad Ghost Productions появилась информация о работе над сериалом по мотивам комиксов о Зеленом фонаре. В описании проекта нет практически никакой информации. Указано лишь, что шоу станет первым игровым сериалом по вселенной Зеленого фонаря.
Появление Джеффа Джонса в списке создателей нового сериала сложно назвать удивительным — он много лет работал над комиксами о Зеленом фонаре. Джонс был одним из сценаристов анимационного сериала, выходившего с 2011 по 2013 год. Кроме того, он продюсировал провальную полнометражную экранизацию 2011 года с Райаном Рейнольдсом в главной роли.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Главный инвестор в мире не испугался коронавируса
Главный инвестор в мире не испугался коронавируса
С 29 апреля службы в храмах Москвы и области будут идти без прихожан
С 29 апреля службы в храмах Москвы и области будут идти без прихожан
На дне моря нашли советский теплоход, унесший больше жизней, чем "Титаник"
На дне моря нашли советский теплоход, унесший больше жизней, чем
Путин назначил еще одного замглавы Минюста
Путин назначил еще одного замглавы Минюста
Проект "Большие гастроли — онлайн" собрал около восьми миллионов зрителей
Проект "Большие гастроли — онлайн" собрал около восьми миллионов
«Заявление Долиной достойно деревенщины»: Мария Арбатова обрушилась на певицу за критику феминизма
«Заявление Долиной достойно деревенщины»: Мария Арбатова обрушилась
Пратт и Шварценеггер станут родителями
Пратт и Шварценеггер станут родителями
Цены на билеты в крупнейших авиакомпаниях России взлетели
Цены на билеты в крупнейших авиакомпаниях России взлетели
Кумпилов поручил реализовать федеральные проекты, несмотря на COVID-19
Кумпилов поручил реализовать федеральные проекты, несмотря на COVID-19
ОБСЕ: польские президентские выборы «по переписке» — не демократические
ОБСЕ: польские президентские выборы «по переписке» —
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Слуцкий оценил готовность МИД Чехии к переговорам по памятнику Коневу
Слуцкий оценил готовность МИД Чехии к переговорам по памятнику Коневу

Топ на сегодня

В России за сутки обнаружен 6361 случай заражения COVID-19
В России за сутки обнаружен 6361 случай заражения COVID-19
Бодался Глазьев с ЦБ: старые споры об отсутствующей экономической политике
Бодался Глазьев с ЦБ: старые споры об отсутствующей экономической
Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями
Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями
Китай намекнул на плохие последствия из-за расследования по коронавирусу
Китай намекнул на плохие последствия из-за расследования по
Хакеры атаковали владельцев Xiaomi
Хакеры атаковали владельцев Xiaomi

Еще по теме

Netflix работает над сериалом по вселенной Resident Evil
В Сети появился трейлер второго сезона "Джессики Джонс"
Еще одна серия романов автора «Игры престолов» Джорджа Мартина станет сериалом
Netflix приступил к работе над сериалом «Аватар: Легенда об Аанге»