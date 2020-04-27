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Хорватский экс-футболист ЦСКА пожаловался на алкоголизм российских спортсменов

Хорватский экс-футболист ЦСКА пожаловался на алкоголизм российских спортсменов

Бывший нападающей московского ЦСКА, хорват Ивица Олич пожаловался на неумеренность русских в употреблении алкоголя. В интервью Sportbox он заявил, что в этом россияне похожи на его соотечественников.

По словам футболиста, на чемпионате мира в России он убедился – "язык, культура, привычки у нас с вами практически одинаковые". В то же время россияне злоупотребляют пивом больше, чем немцы, заметил он.

"В Германии считается нормальным, чтобы игроки выпили по одному-два бокала пива после матча. В России все немножко по-другому: если скажут, что можно по два, то кто-то обязательно выпьет десять!"

Олич добавил, что немцы знают норму и чтут дисциплину – "два пива после игры это максимум". Тренерам же в России приходится запрещать игрокам баловаться алкоголем.

Как сообщал Ruposters, ранее вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев возмутился "продажей СССР американцам".

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По материалам: uposters.ru

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