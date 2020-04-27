Исаев рассказал, почему Госдума не может принимать законы удаленно

Влада Некрасова

Государственная Дума не может обсуждать и принимать законы удаленно, поскольку статус депутата ГД предполагает личное участие в этом процессе, заявил первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Нам задавали вопросы, почему мы не переходим на заочное обсуждение (законопроектов) и голосование. Статус депутата Государственной Думы предполагает личное участие и личную ответственность. Мы все должны быть свидетелями, что этот человек сам нажимает на кнопку и сам принимает то или иное решение, от которого потом зависит жизнь миллионов избирателей", - сказал Исаев в ходе вебинара о защите трудовых прав граждан во время пандемии коронавируса.

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