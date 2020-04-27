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Испугавшимся коронавируса американцам откажут в пособии по безработице

Испугавшимся коронавируса американцам откажут в пособии по безработицеФото: JEENAH MOON / Reuters

Гражданам США, которые откажутся возвращаться на работу из-за опасений по поводу своего здоровья на фоне пандемии коронавируса, не будут выплачивать пособие по безработице. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления ряда чиновников и экспертов.

Жителям страны придется столкнуться с этой проблемой уже на этой неделе, так как власти целого ряда штатов начали принимать меры по восстановлению экономики, парализованной карантинными мерами. Согласно указаниям губернатора Джорджии, парикмахерские, маникюрные и тату салоны откроются уже 1 мая, а 4 мая рестораны начнут принимать посетителей в зале.

Законы штатов о пособии по безработице в основном запрещают получать его, если человек добровольно отказывается от доступной работы, отметил Томас Смит, профессор Университета Эмори.

«Вы просите людей рисковать своей жизнью. Эти люди не армейские рейнджеры. Военные рискуют жизнью, а не парикмахеры», — добавил он.

Представители органов здравоохранения, в свою очередь, заявили, что открытие местного бизнеса подвергнет дополнительному риску большое число людей.

За последний месяц более 22 миллионов американцев подали заявки на получение пособия по безработице. Ожидается, что еще миллионы жителей также лишатся работы.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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