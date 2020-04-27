Избивавшего жен Марата Башарова потребовали лишить звания заслуженного артиста

Вадим Карасев

Марат БашаровФото: Анатолий Ломохов / Globallookpress.com

Избивавшего своих жен актера Марата Башарова потребовали лишить звания заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии России. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org.

«Домашнее насилие — огромная проблема в России. В прошлом году МВД зафиксировало почти 22 тысячи случаев домашнего насилия в отношении женщин. 38 процентов всех убийств совершили мужья этих женщин, 35 процентов женщин хотя бы раз в жизни сталкивались с физическим или сексуальным насилием партнера. 83 процента всех женщин, осужденных за превышение самообороны, защищались от своих мужей или партнеров», — говорится в обращении.

Автор отмечает, что действия Башарова в отношении жен подпадают под статью 112 УК России (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Отмечается, что актер не понес наказания за свои действия.

Петиция была опубликована после появления артиста в шоу «Секрет на миллион». В ходе передачи он признался, что избивал бывших жен. Он объяснил свои действия взрывным характером.

Ранее Башаров также опубликовал несколько видео и фото с бывшей женой Елизаветой Шевырковой, назвав ее «оно». В ролике можно увидеть, как экс-супруги ссорятся при ребенке, а Шевыркова просит сына пойти с ней, потому что «папа напился».