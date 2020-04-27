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Япония закрыла границу для россиян из-за коронавируса

Япония закрыла границу для россиян из-за коронавирусаФото: Globallookpress.com

Япония закрыла границу для россиян из-за коронавируса. Страна запретила въезд из России, а также Белоруссии и Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный штаб по мерам против коронавируса.

Также в список внесены еще 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

«Меры в отношении этих 14 стран вступят в силу с 29 апреля», — заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Также глава правительства продлил приостановку выдачи виз всем иностранцам до конца мая. В частности, эти правила теперь будут действовать в отношении ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Омана, Перу и Доминиканской Республики. Всего в этот список входят 87 государств.

Отмечается, что ранее в него были включены США, Китай, Южная Корея, страны ЕС и Юго-Восточной Азии. Тем, кто был в перечисленных странах проездом в течение последних двух недель перед посещением Японии, также откажут во въезде.

Авиасообщение между Россией и Японией было приостановлено в конце марта.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано 2,97 миллиона случаев заражения, умерли более 206 тысяч человек, более 865 тысяч вылечились.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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