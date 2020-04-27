Эксперт объяснил значимость находки теплохода «Армения»

Алексей Вольцев

Обнаружение теплохода «Армения» — это не столько технически, сколько нравственно важная находка. Об этом телеканалу «360» заявил участник экспедиции, исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин.

Корабль был обнаружен исследователями на большом склоне на глубине 1,5 тысячи метров примерно в 15 милях от берега Крыма. Его точное нахождение не раскрывается из-за проведения на месте глубоководной экспедиции.

«Находка, значимая не столько технически, а нравственно. Это всё-таки место упокоения, по разным оценкам, от пяти до 10 [тысяч человек]. Точное число жертв мы никогда не узнаем, поскольку в условиях, в которых проводилась эвакуация, никаких списков и эвакуируемого состава не было», — отметил Фокин.

По словам специалиста, теперь у пассажиров «Армении» появилось место упокоения, где можно будет отдавать почести. При этом он исключил возможность того, чтобы поднять судно со дна. «Это все-таки массовое захоронение, поэтому тревожить излишне покой — это не нравственно», — пояснил Фокин.