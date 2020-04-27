Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эксперт объяснил значимость находки теплохода «Армения»

Эксперт объяснил значимость находки теплохода «Армения»

Обнаружение теплохода «Армения» — это не столько технически, сколько нравственно важная находка. Об этом телеканалу «360» заявил участник экспедиции, исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин.

Корабль был обнаружен исследователями на большом склоне на глубине 1,5 тысячи метров примерно в 15 милях от берега Крыма.  Его точное нахождение не раскрывается из-за проведения на месте глубоководной экспедиции.

«Находка, значимая не столько технически, а нравственно. Это всё-таки место упокоения, по разным оценкам, от пяти до 10 [тысяч человек]. Точное число жертв мы никогда не узнаем, поскольку в условиях, в которых проводилась эвакуация, никаких списков и эвакуируемого состава не было», — отметил Фокин.

По словам специалиста, теперь у пассажиров «Армении» появилось место упокоения, где можно будет отдавать почести. При этом он исключил возможность того, чтобы поднять судно со дна. «Это все-таки массовое захоронение, поэтому тревожить излишне покой — это не нравственно», — пояснил Фокин.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Исторический музей представил проект о подвиге сотрудников в годы войны
Исторический музей представил проект о подвиге сотрудников в годы
Число зараженных коронавирусом в США превысило 1 миллион
Число зараженных коронавирусом в США превысило 1 миллион
В Москве умерли 44 пациента с коронавирусом
В Москве умерли 44 пациента с коронавирусом
Кудрин призвал правительство не скупиться
Кудрин призвал правительство не скупиться
Как законно поселиться в заброшенном доме. Инструкция
Как законно поселиться в заброшенном доме. Инструкция
Отели Турции отказываются от шведского стола
Отели Турции отказываются от шведского стола
Павел Трубинер о съемках в «Черном море»: «В фильме много экшена – погони на танках, взрывов»
Павел Трубинер о съемках в «Черном море»: «В фильме много экшена –
Ространснадзор продлил приостановку весового контроля грузовых машин
Ространснадзор продлил приостановку весового контроля грузовых машин
В Госдуме встали на защиту скандального сериала «Зулейха открывает глаза»
В Госдуме встали на защиту скандального сериала «Зулейха открывает
Критиковавшую россиян за прогулки на карантине Гузееву дважды оштрафовали
Критиковавшую россиян за прогулки на карантине Гузееву дважды
В деле о сексуальных домогательствах со стороны Байдена появилась новая улика
В деле о сексуальных домогательствах со стороны Байдена появилась
«Друг познается в беде»: как волонтеры культуры помогают людям во время пандемии
«Друг познается в беде»: как волонтеры культуры помогают людям во

Топ на сегодня

В России за сутки обнаружен 6361 случай заражения COVID-19
В России за сутки обнаружен 6361 случай заражения COVID-19
Бодался Глазьев с ЦБ: старые споры об отсутствующей экономической политике
Бодался Глазьев с ЦБ: старые споры об отсутствующей экономической
Китай намекнул на плохие последствия из-за расследования по коронавирусу
Китай намекнул на плохие последствия из-за расследования по
Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями
Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями
Посол КНДР оценил ситуации с COVID-19 в стране
Посол КНДР оценил ситуации с COVID-19 в стране

Еще по теме

На дне моря нашли советский теплоход, унесший больше жизней, чем "Титаник"
На Курилах обнаружен японский самолет Mitsubishi
В Якутии сел на мель теплоход с сотней пассажиров
Испанские учёные нашли затонувший корабль времён Римской империи