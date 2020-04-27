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Элайджа Вуд продает репу в онлайн-игре

Элайджа Вуд продает репу в онлайн-игре
Элайджа Вуд увлекся популярной сетевой игрой Animal Crossing и торгует цифровыми корнеплодами, пишет The Verge.

Актер "постучался" к девушке под ником jessa, которая опубликовала у себя в Твиттере пост, где приглашала посетить свой остров с привлекательными ценами на овощи.


Вуд был в числе откликнувшихся: он отправил незнакомке личное сообщение с просьбой прислать код, чтобы попасть к ней в гости и продать свою репу.


Персонаж Элайджи побродил по острову, мило пообщался с другими пользователями и сделал комплимент владелице магазина. “Это пока мой лучший день на карантине!” – отреагировала jessa.

Согласно правилам, игроки обустраивают необитаемый остров, поэтому ищут места, где можно хорошо заработать. Продажа репы – основной способ обогатиться. Объявления с самыми выгодными предложениями ищут в социальных сетях.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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