Элайджа Вуд продает репу в онлайн-игре

Алексей Вольцев

guys I tweeted my turnip prices and elijah wood just came to my island and hung out 😭😭😭😭😭 this is the best day in quarantine yet pic.twitter.com/H3mYJWnvgR — jessa 🦋 (@directedbyrian) April 23, 2020

Элайджа Вуд увлекся популярной сетевой игрой Animal Crossing и торгует цифровыми корнеплодами, пишет The Verge.

Актер "постучался" к девушке под ником jessa, которая опубликовала у себя в Твиттере пост, где приглашала посетить свой остров с привлекательными ценами на овощи.

Вуд был в числе откликнувшихся: он отправил незнакомке личное сообщение с просьбой прислать код, чтобы попасть к ней в гости и продать свою репу.

Персонаж Элайджи побродил по острову, мило пообщался с другими пользователями и сделал комплимент владелице магазина. “Это пока мой лучший день на карантине!” – отреагировала jessa.

Согласно правилам, игроки обустраивают необитаемый остров, поэтому ищут места, где можно хорошо заработать. Продажа репы – основной способ обогатиться. Объявления с самыми выгодными предложениями ищут в социальных сетях.