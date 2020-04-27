Кабмин объявил сверхбыстрый конкурс на главу налоговой службы

Влада Некрасова

Кабинет министров объявил конкурс на главу государственной налоговой службы. Объявление о поиске кандидатов опубликовано на официальном правительственном портале вакансий.При этом документы принимают с 25 по 27 апреля. Конкурсный отбор должен состояться уже 28 апреля.Должностной оклад установлен на уровне 29 400 грн.Требование к кандидатам:степень высшего образования не ниже магистра,общий стаж работы не менее семи летне менее трех лет стажа работы на руководящих должностях в сфере налоговой политикисвободное владение государственным языком, а также владение английским или французским языкомВакансия на должность главы налоговой службы также появилась на сайтах поиска работы, в частности на Work.ua и Rabota.ua.