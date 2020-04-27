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Кабмин объявил сверхбыстрый конкурс на главу налоговой службы

Кабмин объявил сверхбыстрый конкурс на главу налоговой службы
Кабинет министров объявил конкурс на главу государственной налоговой службы. Объявление о поиске кандидатов опубликовано на официальном правительственном портале вакансий.

При этом документы принимают с 25 по 27 апреля. Конкурсный отбор должен состояться уже 28 апреля.
Должностной оклад установлен на уровне 29 400 грн.

Требование к кандидатам:

степень высшего образования не ниже магистра,

общий стаж работы не менее семи лет

не менее трех лет стажа работы на руководящих должностях в сфере налоговой политики

свободное владение государственным языком, а также владение английским или французским языком

Вакансия на должность главы налоговой службы также появилась на сайтах поиска работы, в частности на Work.ua и Rabota.ua.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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