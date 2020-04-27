Кабмин объявил сверхбыстрый конкурс на главу налоговой службы
Сегодня, 04:14 Влада Некрасова
Кабинет министров объявил конкурс на главу государственной налоговой службы. Объявление о поиске кандидатов опубликовано на официальном правительственном портале вакансий.
При этом документы принимают с 25 по 27 апреля. Конкурсный отбор должен состояться уже 28 апреля.
Должностной оклад установлен на уровне 29 400 грн.
Требование к кандидатам:
степень высшего образования не ниже магистра,
общий стаж работы не менее семи лет
не менее трех лет стажа работы на руководящих должностях в сфере налоговой политики
свободное владение государственным языком, а также владение английским или французским языком
Вакансия на должность главы налоговой службы также появилась на сайтах поиска работы, в частности на Work.ua и Rabota.ua.
По материалам: gogetnews.info