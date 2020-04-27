Как законно поселиться в заброшенном доме. Инструкция

Вадим Карасев

Риэлторы зафиксировали всплеск интереса россиян к заброшенным домам. Количество запросов "как можно законно занять такие объекты" заметно выросло. Построенные еще десятки лет назад частные дома оказались заброшенными по разным причинам: владельцы уехали за границу и позабыли про недвижимость, жильцы умерли, а наследники не проявляют интереса к загородной жизни. Постройки ветшают и разрушаются, а ведь они могли бы принести пользу людям оставшимся без жилья, получить новых хозяев и обрести в буквальном смысле "вторую жизнь". Есть возможность законным способом переоформить такой дом и вновь использовать его по назначению. Однако процесс этот не из легких. Ruposters подготовил инструкцию о том, как занять заброшенный дом, какие документы подготовить, чтобы стать впоследствии законным владельцем, и на какие мелочи обратить внимание.

Как найти собственника заброшенного дома

Самый первый шаг — выяснить информацию о владельце недвижимости и возможных наследниках, которые могут претендовать на имущество. Можно расспросить соседей и узнать фамилию, имя, отчество предыдущего владельца, а можно обратиться в Росреестр и запросить кадастровую выписку на объект, в которой будут все интересующие вас сведения.

В выписке может быть указано, что владельца у имущества нет и оно перешло в собственность муниципальной власти. Это означает, что муниципалитет ждал около года, пока кто-нибудь из хозяев или наследников заявит свои права на недвижимость, а когда этот срок истек, обратился в суд, чтобы дом признали выморочным, после чего у администрации появилось право на этот объект. Вместе с правом собственности переходит обязанность межевания и содержания, чему чиновники обычно не рады: это большие убытки и лишние хлопоты. Поэтому чаще всего у брошенных домов невысокая цена и проблем с приобретением такой недвижимости нет.

Однако у "заброшки" могут найтись владельцы или наследники. У них можно выкупить дом, но есть один серьезный нюанс: для того чтобы переоформить объект на вас, наследник должен сначала вступить в права. И это может занять много времени и даже потребовать вашего финансового участия. Но покупка дома у наследников является наиболее выгодным вариантом, так как вы будете защищены юридически от любых претензий третьих сторон. В случае покупки имущества у муниципалитета всегда есть риск, что в один прекрасный день появятся наследники прежнего хозяина, тогда закон будет на их стороне.

Заброшенный дом на Дальнем Востоке

Как заселиться в заброшенный дом

Ст. 234 Жилищного кодекса гласит, что лицо, которое не является владельцем объекта, но добросовестно и открыто владеющее им как своим собственным недвижимым имуществом в течение 15 лет, получает право собственности на это имущество. Чтобы его оформить, нужно обратиться в судебную инстанцию района по месту нахождения объекта с исковым требованием. В требовании указываются:

наименование органа;ваши паспортные данные;сведения об ответчике (если есть какие-то владельцы);дата, с которой началось пользование недвижимостью;информация о доме/участке;данные, которые бы доказывали соблюдение требований закона в отношении владения недвижимостью.

Если исковое требование будет удовлетворено, вам останется лишь обратиться в Росреестр для регистрации вашего дома. В течение 10 дней сотрудники Росреестра внесут новые данные в базу и вы получите документ о праве собственности.

Но! Такой вариант развития событий возможен лишь при заселении в заброшенный дом. Если вы решили таким образом присвоить себе пустой земельный участок, это может быть бесполезной затеей, так как земля в РФ не может быть ничьей. Не принадлежащая гражданину или организации, она будет принадлежать государству — по ст. 16 ЗК РФ. Поэтому участок придётся выкупить на аукционе, другие варианты его присвоения маловероятны.

Что делать, если появился наследник/хозяин дома

В случае вашего проживания там менее 15 лет вам придется либо договариваться с хозяином о продаже вам этого дома, либо съезжать. Все ваши вещи вы можете забрать с собой, а вот вернуть потраченные на ремонт деньги будет практически невозможно. Поэтому лучше всего изначально приложить все усилия и найти собственников или наследников.

Следует знать, что для приобретения права собственности необязательно, чтобы хозяин объявил об отказе от недвижимости. Достаточно того, что в течение длительного времени (более 15 лет) никто не следил за домом, не проявлял к нему интереса, не приезжал на участок, вследствие чего имущество оказалось фактически брошенным.

Еще следует учесть, что по закону давностное владение должно быть добросовестным, открытым, непрерывным. Недвижимостью нужно владеть как своей собственной. Эти условия являются обязательными и должны быть соблюдены для того, чтобы потом вы смогли получить законное право владения.

Заброшенный дом в Костромской области

Что нужно для оформления в собственность заброшенного дома

Очень важно иметь подтверждающие документы о том, что вы непрерывно и добросовестно ухаживали за домом в течение установленного срока. Это могут быть договоры с поставщиками электроэнергии и коммунальных ресурсов, квитанции, подтверждающие регулярную оплату коммунальных услуг, договоры со специализированными организациями на ремонт недвижимости, акты выполненных работ и т.д. Дом не должен быть обременен никакими долгами — это будет доказательством вашей добросовестности владения имуществом. Постарайтесь установить хорошие отношения с соседями, их показания могут иметь тоже большой вес.

Вопрос о непрерывном владении можно решить фактическим проживанием в доме, получением корреспонденции на свое имя, доставкой и оплатой различных заказов, проведением капитального ремонта строения. Если вы владеете недвижимостью как своей собственной в течение длительного срока, это будет поводом для оформления права собственности на дом.