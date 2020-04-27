Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Какого числа Радоница в 2020 году

Какого числа Радоница в 2020 году

Радоница — очень важный день церковного календаря: в этот день впервые после Пасхи проводится поминовение усопших. Событие имеет переходящую дату, поэтому важно узнать ее заранее.

Чтобы никогда не забывать о Радонице, стоит помнить, что она всегда следует после Пасхи — на девятый ее день, во вторник после Фомина воскресенья. В 2020 году этот день придется на 28 апреля.


История и смысл Радоницы

Этот дань появился в православной традиции благодаря тому, что Церковь пошла навстречу народному славянскому обычаю поминать усопших весной. Эта традиция не противоречит догмам христианства, поэтому ее связали с Пасхой.

Радоница всегда выпадает на вторник. По сути своей Радоница — это та же родительская суббота, но в субботу, идущую перед Фоминым воскресеньем, поминать усопших нельзя: на Пасхальной неделе панихиды церковью запрещены. 

Считается, что усопшие тоже должны отмечать Пасху, поэтому специально для них есть такой день, в который можно встретиться с родными. Говорят, что наши умершие близкие находятся рядом с нами всю пасхальную неделю вплоть до Радоницы, а потом их радостные души отправляются вновь на Небеса.


Традиции Радоницы

28 апреля необходимо посетить место, на котором похоронены ваши родственники или близкие. В этот день можно сходить на кладбище, навести порядок на могилах. Говорят, что в этот день усопшие слышат все, словно они все еще живы. Нужно сказать им то, что не решались сказать при жизни, поделиться новостями, рассказать что-то о себе.

Но идти на кладбище не обязательно. Можно помянуть близких и дома за столом. Помните, что в этот светлый день души усопших приходят в наш мир. Помимо поминок за столом и в церкви раньше на Руси для умерших даже готовили баню, сами же при этом в ней не мылись. Не забудьте на Радоницу прочитать поминальные молитвы об усопших.

Про этот день в древности существовало множество примет. Например, небольшой и непродолжительный дождь считался большой удачей и означал, что души умерших родственников готовы отправиться назад на Небеса.

Считалось, что если не помянуть умерших в этот день хотя бы в мыслях, то и вас не помянут на том свете. Застолья и поминки люди старались планировать на вторую половину дня или хотя бы не на раннее утро. На Радоницу было принято утром работать, а в обед и вечером вспоминать об усопших.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Хакеры атаковали владельцев Xiaomi
Хакеры атаковали владельцев Xiaomi
В российском регионе людей без масок начнут штрафовать
В российском регионе людей без масок начнут штрафовать
ВОЗ предупредила о возможности повторного заражения COVID-19
ВОЗ предупредила о возможности повторного заражения COVID-19
Koktebel Jazz Party проведет онлайн-марафон в поддержку врачей
Koktebel Jazz Party проведет онлайн-марафон в поддержку врачей
Россия не зафиксировала нарушений перемирия в Сирии за сутки
Россия не зафиксировала нарушений перемирия в Сирии за сутки
Анджелина Джоли о воспитании детей: "Невозможно быть идеальным родителем"
Анджелина Джоли о воспитании детей: "Невозможно быть идеальным
Трампа обвинили в неэффективной борьбе с коронавирусом
Трампа обвинили в неэффективной борьбе с коронавирусом
Путин поручил снизить минимальный размер первого взноса на ипотеку
Путин поручил снизить минимальный размер первого взноса на ипотеку
Сергей Маковецкий ответил критикам сериала «Зулейха открывает глаза»
Сергей Маковецкий ответил критикам сериала «Зулейха открывает глаза»
Какого числа Радоница в 2020 году
Какого числа Радоница в 2020 году
​Гидрометцентр пообещал россиянам рекордно жаркий год
​Гидрометцентр пообещал россиянам рекордно жаркий год
Цены на нефть начали резко падать
Цены на нефть начали резко падать

Топ на сегодня

В России за сутки обнаружен 6361 случай заражения COVID-19
В России за сутки обнаружен 6361 случай заражения COVID-19
Кто скрывался под масками Льва, Оленя, Попугая и Волка
Кто скрывался под масками Льва, Оленя, Попугая и Волка
Хорошая жизнь Джульетто Кьезы
Хорошая жизнь Джульетто Кьезы
В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом
В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом
Посол КНДР оценил ситуации с COVID-19 в стране
Посол КНДР оценил ситуации с COVID-19 в стране

Еще по теме

Какого числа Радоница в 2019 году
Православные верующие отмечают Радоницу
Как правильно поминать умерших на Радоницу, рассказали в Карельской епархии
Когда будет Радоница в 2019 году