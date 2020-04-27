Какого числа Радоница в 2020 году

Вадим Карасев

Радоница — очень важный день церковного календаря: в этот день впервые после Пасхи проводится поминовение усопших. Событие имеет переходящую дату, поэтому важно узнать ее заранее.

Чтобы никогда не забывать о Радонице, стоит помнить, что она всегда следует после Пасхи — на девятый ее день, во вторник после Фомина воскресенья. В 2020 году этот день придется на 28 апреля.

История и смысл Радоницы

Этот дань появился в православной традиции благодаря тому, что Церковь пошла навстречу народному славянскому обычаю поминать усопших весной. Эта традиция не противоречит догмам христианства, поэтому ее связали с Пасхой.

Радоница всегда выпадает на вторник. По сути своей Радоница — это та же родительская суббота, но в субботу, идущую перед Фоминым воскресеньем, поминать усопших нельзя: на Пасхальной неделе панихиды церковью запрещены.

Считается, что усопшие тоже должны отмечать Пасху, поэтому специально для них есть такой день, в который можно встретиться с родными. Говорят, что наши умершие близкие находятся рядом с нами всю пасхальную неделю вплоть до Радоницы, а потом их радостные души отправляются вновь на Небеса.

Традиции Радоницы

28 апреля необходимо посетить место, на котором похоронены ваши родственники или близкие. В этот день можно сходить на кладбище, навести порядок на могилах. Говорят, что в этот день усопшие слышат все, словно они все еще живы. Нужно сказать им то, что не решались сказать при жизни, поделиться новостями, рассказать что-то о себе.

Но идти на кладбище не обязательно. Можно помянуть близких и дома за столом. Помните, что в этот светлый день души усопших приходят в наш мир. Помимо поминок за столом и в церкви раньше на Руси для умерших даже готовили баню, сами же при этом в ней не мылись. Не забудьте на Радоницу прочитать поминальные молитвы об усопших.

Про этот день в древности существовало множество примет. Например, небольшой и непродолжительный дождь считался большой удачей и означал, что души умерших родственников готовы отправиться назад на Небеса.

Считалось, что если не помянуть умерших в этот день хотя бы в мыслях, то и вас не помянут на том свете. Застолья и поминки люди старались планировать на вторую половину дня или хотя бы не на раннее утро. На Радоницу было принято утром работать, а в обед и вечером вспоминать об усопших.