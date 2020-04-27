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Канье Уэст официально стал долларовым миллиардером

Канье Уэст официально стал долларовым миллиардером
Издание Forbes официально признало американского рэпера и создателя популярной линии кроссовок Канье Уэста долларовым миллиардером.

Ранее он долгое время возмущался, почему самый авторитетный финансовый журнал в мире отказывался признавать это и даже обвинял редакцию в расовой дискриминации.

Но он не сдавался и недавно предоставил Forbes документы и отчеты с подробной информацией о его доходах, в том числе и делах обувного бренда.


признал предпринимательницу Кайли Дженнер самым молодым миллиардером. Благодаря своему косметическому бренду она самостоятельно заработала более 1,2 миллиарда долларов.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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