Канье Уэст официально стал долларовым миллиардером

Лидия Мартынова

Издание Forbes официально признало американского рэпера и создателя популярной линии кроссовок Канье Уэста долларовым миллиардером.

Ранее он долгое время возмущался, почему самый авторитетный финансовый журнал в мире отказывался признавать это и даже обвинял редакцию в расовой дискриминации.

Но он не сдавался и недавно предоставил Forbes документы и отчеты с подробной информацией о его доходах, в том числе и делах обувного бренда.

признал предпринимательницу Кайли Дженнер самым молодым миллиардером. Благодаря своему косметическому бренду она самостоятельно заработала более 1,2 миллиарда долларов.