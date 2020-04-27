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Каскадеры устроили в Сети флешмоб и показали, как победить коронавирус

Каскадеры устроили в Сети флешмоб и показали, как победить коронавирус
Студенты из школы каскадеров Campus Univers Cascades, которая находится во Франции, устроили в Сети челлендж #CUCchallenge, чтобы бросить вызов коронавирусу.

Каждый участник записал небольшое видео. На нем он или она демонстрирует боевые навыки, отвечая на виртуальный удар соперника самыми разными способами. Затем все эти ролики соединили и получили большой клип, который больше напоминает остросюжетный боевик.


запустили на страницах @stylebynello и @myforteisfshion пару недель назад. Сейчас под этим хештегом более 255 тысяч публикаций и с каждым днем их становится только больше.
[media=https://www.instagram.com/p/B-g8ZY_nW9h/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Российские знаменитости дружно "передавали" друг другу мыло. Они призывали пользователей чаще мыть руки, чтобы обезопасить себя от заражения Covid-19, и оставаться дома.


Например, видео, которое разместил в своем инстаграме рэпер Тимати (Тимур Юнусов), набрало более четырех миллионов просмотров.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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