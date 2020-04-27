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Кэтрин Шварценеггер и Крис Прэтт ждут ребенка

Кэтрин Шварценеггер и Крис Прэтт ждут ребенка

Как сообщили западные СМИ, 30-летняя Кэтрин Шварценеггер и 40-летний Крис Прэтт скоро станут родителями.

Кэтрин и Крис очень счастливы, что ждут ребенка. Когда они начинали свои отношения, они знали, что для них очень важно будет иметь детей. Поэтому, когда они узнали, что станут родителями, очень обрадовались. В начале своей беременности Кэтрин была занята продвижением своей книги, но сейчас у нее есть время, чтобы побыть дома и подготовиться к появлению ребенка на свет,

— рассказал источник, близкий к паре.


Для дочери Арнольда Шварценеггера этот ребенок будет первым, а вот у Криса уже есть семилетний сын Джек от предыдущего брака с Анной Фэрис.

Напомним, что Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер поженились в июне прошлого года — их свадьба прошла на ранчо Монтесито в Калифорнии. Ребенок Прэтта, к слову, также присутствовал на торжестве.

Несколько месяцев назад актер признавался, что в будущем хотел бы иметь большую семью.

Каким я вижу свое будущее? Таким, где будет много детей,

— говорил он.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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