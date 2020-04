Koktebel Jazz Party проведет онлайн-марафон в поддержку врачей

Влада Некрасова

В Международный день джаза музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party проведет благотворительный онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку российских больниц и их сотрудников, врачей и медицинского персонала.

Марафон начнется 30 апреля в 16:00 по Москве и объединит разные локации, от импровизированных сцен до домашних студий, в единое музыкальное пространство. В марафоне примут участие джазмены России и мира (полный список — на сайте фестиваля). К выступлениям музыкантов добавятся и видеообращения врачей с их рабочих мест в больницах и медицинских центрах — с переднего края борьбы за жизнь и здоровье людей.





"Россия солидарна со всем миром в беспрецедентном сражении с коронавирусом. На нашем фестивале Koktebel Jazz Party всегда звучала и звучит международно конвертируемая музыка. Все, что мы соберем в рамках нашего марафона, мы отдадим врачам, тем, кто помогает нам в эти тяжелые времена", — отметил основатель фестиваля Koktebel Jazz Party, журналист Дмитрий Киселев.

В онлайн-марафон войдет в том числе программа "Джаз со скоростью света", впервые в мире реализованная на фестивале в Коктебеле в 2006 году. Основная идея проекта — показать, что музыка стирает любые границы. Подтверждением станет традиционный джем-сейшен по видеомосту c Санкт-Петербургом.

ria.ru и фестиваля Koktebel Jazz Party, а также на сайте стопкоронавирус.рф.

Организаторами благотворительного онлайн-марафона выступают МИА "Россия сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Средства в поддержку российских больниц, а также для приобретения средств индивидуальной защиты медиков в региональных стационарах и клиниках можно перевести благотворительному фонду помощи взрослым "Живой", ставшему оператором марафона. Для этого необходимо отправить СМС-сообщение со словом "ДЖАЗ" и указанием суммы (например, "ДЖАЗ 300") на короткий номер 3443. Прием пожертвований уже открыт.

"Доктор Джаз" (Doctor Jazz), композиция 1926 года известного американского джазмена Джозефа "Кинга" Оливера, дала название марафону. Одна из ее строк: "Когда попадаешь в беду, границы стираются" (When I’m in Trouble Bounds are Mixed) — выражает истинный дух джаза, глобальной силы, которая укрепляет взаимопонимание и способствует диалогу и взаимопомощи между людьми.