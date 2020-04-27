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Красноярские власти лишат поддержки фермеров за палы на полях

Красноярские власти лишат поддержки фермеров за палы на полях
Сельхозпроизводителей Красноярского края будут лишать государственной поддержки за неконтролируемые палы на их полях, сказал губернатор региона Александр Усс в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ .

"По моему поручению подготовлены предложения о лишении господдержки тех сельхозтоваропроизводителей, которые допускают неконтролируемые пожоги на своих полях. Скажу, для меня лично это болезненное решение. Объем господдержки порядка пяти миллиардов рублей", - отметил Усс.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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