Красноярские власти лишат поддержки фермеров за палы на полях

Алексей Вольцев

Сельхозпроизводителей Красноярского края будут лишать государственной поддержки за неконтролируемые палы на их полях, сказал губернатор региона Александр Усс в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ .

"По моему поручению подготовлены предложения о лишении господдержки тех сельхозтоваропроизводителей, которые допускают неконтролируемые пожоги на своих полях. Скажу, для меня лично это болезненное решение. Объем господдержки порядка пяти миллиардов рублей", - отметил Усс.