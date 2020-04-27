Кумпилов поручил реализовать федеральные проекты, несмотря на COVID-19

Влада Некрасова

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил в полном объеме и в сроки реализовать все социальные обязательства и федеральные проекты, несмотря на ситуацию с коронавирусом, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

"В условиях режима ограничений, введенных для ряда отраслей экономики, в апреле наметилась тенденция к снижению показателей к соответствующему периоду прошлого года. Всем муниципальным образованиям выданы рекомендации по корректировке расходной части местных бюджетов. При этом глава республики поставил задачу исполнить все социальные обязательства, в полном объеме реализовать федеральные программы и проекты, в том числе и в дорожной отрасли", - говорится в сообщении.