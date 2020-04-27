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Курпатов заявил о появлении психических расстройств у россиян после эпидемии

Курпатов заявил о появлении психических расстройств у россиян после эпидемииФото: Globallookpress.com

Пятая часть россиян может испытать посттравматические расстройства после завершения эпидемии коронавируса. Такое мнение в интеврью ведущей шоу «Просто о сложном» Софико Шеварднадзе на «Яндекс.Эфире» высказал врач-психотерапевт, научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка Андрей Курпатов.

По его словам, россиян ждет испытание психологического характера после снятия ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Не менее 20 процентов населения могут испытать посттравматические расстройства. «Проблема психических расстройств, связанных с выходом из коронавируса, шире, чем цифровая зависимость, потому что в целом изоляция приводит к тому, что нарушается система нашей адаптации», — объяснил Курпатов.

В самоизоляции люди больше погружаются в цифровую зависимость, это разрушает здоровые социальные связи, считает специалист. Для детей цифровое потребление информации он назвал еще более травматичным. Психотерапевт дал совет по распределению времени в таком режиме.

«Вы должны придумать работу, даже если она не будет вам приносить хоть сколько-то ощутимых денег. Но это должна быть работа, где вы будете помогать другим людям и будете видеть, что она ими с благодарностью принимается. Второе: ваша жизнь должна быть структурирована как обычный рабочий день», — подчеркнул Курпаов. Он также призвал не забывать о физической нагрузке и выделить ей отдельное время.

Ранее Курпатов рассказал, что россиянам стоит оценить, как использовать появившееся в карантине по коронавирусу свободное время, чтобы оно не было потрачено глупо. «Прежде всего, не думайте о нем, как о "свободном". Это просто время, которое можно использовать со смыслом, а можно использовать глупо, и это все», — сказал психотерапевт.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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