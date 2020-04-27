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Лановой призвал россиян к участию в «Бессмертном полку» в формате онлайн

Лановой призвал россиян к участию в «Бессмертном полку» в формате онлайнВасилий ЛановойФото: Комсомольская правда / Global Look Press

Народный артист СССР Василий Лановой призвал россиян участвовать в акции «Бессмертный полк» 9 мая. В связи с введенным режимом самоизоляции он попросил провести мероприятие в онлайн-формате. Об этом в понедельник, 27 апреля, он рассказал в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По словам Ланового, никакие обстоятельства не помешают провести «самый наш любимый праздник — День Победы». Артист попросил всех, кто хочет почтить память о солдатах Великой Отечественной войны, участвовать в патриотической акции. Он также посоветовал выйти в этот день на балкон с портретом человека, который сражался за свободу страны с 1941 по 1945-й. «Вспомните обо всех, кто защитил мир, пожертвовав собою, о тех, благодаря кому мы живем на этой прекрасной земле. Помолчите в память о них, и вы увидите, что ваши соседи, люди в домах рядом тоже выйдут с портретами», — сказал он.

Глава движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова также рассказала, что «Бессмертный полк» будут показывать онлайн в прямом эфире на многих интернет-платформах, в числе которых и кинотеатр ОККО, и портал самого общественного патриотического движения.

20 апреля сообщалось, что «Волонтеры Победы» в режиме самоизоляции начали поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны с их с главными праздниками. Отмечается также, что указом президента России Владимира Путина 2020-й объявлен Годом памяти и славы по случаю 75-летия Победы.

16 апреля стало известно о временной отмене и переносе парада Победы на Красной площади. О новой дате проведения военного парада объявят позднее.

«Бессмертный полк» — это международное общественное гражданско-патриотическая акция по сохранению памяти о героях, воевавших с фашистскими захватчиками во время Второй мировой войны. Акция впервые прошла в 2012-м в Томске. Активистами и начинателями новой традиции стали местные тележурналисты. В настоящее время это мероприятие вошло в привычку не только многих россиян, но и всего мира: каждое 9 мая люди входят на массовое шествие — на дорогу памяти — с фотографиями родственников, внесших и свой вклад в победу над фашизмом.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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