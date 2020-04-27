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Лавров: важно не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны

Лавров: важно не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны
Министерство иностранных дел РФ и другие ведомства РФ делают все необходимое, чтобы не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны, такую же позицию вместе с Россией занимает абсолютное большинство мирового сообщества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В победе над фашизмом решающую роль сыграли все народы Советского Союза, значимость этого эпохального события трудно переоценить для всего человечества. Сегодня нам крайне важно сделать все, чтобы не позволить предать забвению тот подвиг и не допустить, чтобы молодежь забывала, к чему приводит национальный эгоизм, разобщенность, попустительство любым проявлениям шовинизма и ксенофобии", - сказал Лавров, выступая в ходе онлайн-лекции для студентов МГИМО.

# Россия
По материалам: ria.ru

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