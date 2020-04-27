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Лена Миро: Дима Билан влюблен в мальчика, но не может жениться на нем

Лена Миро: Дима Билан влюблен в мальчика, но не может жениться на нем

Накануне 38-летний Дима Билан рассказал поклонникам, что давно находится в постоянных отношениях и не переживает из-за отсутствия штампа в паспорте. Блогер Лена Миро в своем ЖЖ заявила, что популярный певец на самом деле влюблен в мужчину, но не может жениться на нем.

Лена Миро задумалась, почему Дима Билан в беседе с поклонниками среагировал так остро на упоминание простого факта женитьбы. 

Может, потому, что в России однополые браки не легализованы? Нет, может, конечно, Дима Билан и не гей, но лично я не знаю ни одного гетеросексуала, которого можно хотя бы чисто гипотетически представить на подобных фотографиях

Как заявила Лена Миро в своем ЖЖ, она на самом деле верит в то, что Дима Билан в настоящее время влюблён.

"Только вот влюблён он, по моим догадкам, вовсе не в девочку, а в мальчика. Что это за мальчик, я не знаю, но мне его жалко. Чем заслужил этот мальчик, что его держат в клозете, как скелет в шкафу? Хороший ведь наверняка парень, добрый, как и сам Дима, которого - опять же исключительно по моим подозрениям - баба Яга Рудковская заставляет изображать из себя матёрого гетеросексуала", - заявила Лена Миро.

Блогер считает, что пользователи сети просто троллят Диму Билана на предмет брака в России, где мужчина не может официально жениться на мужчине.

Дима Билан ранее крайне эмоционально отреагировал на шутливое предложение одной из своих поклонниц скорее жениться. Певец заверил фанатку, что у него нет проблем в личной жизни.

Штамп для меня - ничто и формальность! Я все даю и без него! Не переживайте! Все у меня отлично на личном!

Дима Билан раскрыл, что на самом деле у него есть постоянный партнер. При этом певец заявил, что счастлив в отношениях.

Я был не собой несколько лет! Два года как заново нашел себя! И в постоянных отношениях уже давно! Не делайте из меня страдальца! Я счастливый человек.

Исполнитель не стал раскрывать подробности о своем партнере - Дима Билан вообще не любит говорить о своей личной жизни.

Как писал NEWSTES, ранее Дима Билан не смог выступить из-за "межсезонного обострения".

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По материалам: uposters.ru

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