Личный состав МЧС Чечни побрился наголо по примеру Кадырова

Вадим Карасев

Личный состав управления Министерство по чрезвычайным ситуациям в Чечне побрился наголо вслед за главой республики Рамзаном Кадыровым. Таким образом тот ранее ответил на вопрос, когда откроются парикмахерские.

В сообщении ГУ МЧС говорится, что мужская часть личного состава побрилась налысо "на 100%. В Instagram ведомства было опубликовано фото сотрудников на фоне портретов Ахмата и Рамзана Кадыровых.

Спасатели утверждают, что теперь передают эстафету коллегам из других регионов. Глава Чечни ранее говорил, что обычай бриться наголо "символизирует очищение".