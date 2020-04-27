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Личный состав МЧС Чечни побрился наголо по примеру Кадырова

Личный состав МЧС Чечни побрился наголо по примеру Кадырова

Личный состав управления Министерство по чрезвычайным ситуациям в Чечне побрился наголо вслед за главой республики Рамзаном Кадыровым. Таким образом тот ранее ответил на вопрос, когда откроются парикмахерские.

В сообщении ГУ МЧС говорится, что мужская часть личного состава побрилась налысо "на 100%. В Instagram ведомства было опубликовано фото сотрудников на фоне портретов Ахмата и Рамзана Кадыровых.

Спасатели утверждают, что теперь передают эстафету коллегам из других регионов. Глава Чечни ранее говорил, что обычай бриться наголо "символизирует очищение".

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По материалам: uposters.ru

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