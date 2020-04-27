Ливанская «всеобщая мобилизация» смягчает меры борьбы с коронавирусом
Ливан с сегодняшнего дня ослабляет некоторые ограничения, установленные правительством страны в рамках борьбы с распространением коронавируса Covid-19, именуемой в арабской республике «всеобщей мобилизацией». Смягчением карантинного режима предусматривается увеличение часов работы некоторых коммерческих и промышленных предприятий в стране начиная с 27 апреля, сообщает панарабская газета The Daily Star (штаб-квартира в Бейруте).
Указ, изданный накануне министром внутренних дел Ливана Мухаммедом Фахми, изменил время открытия и закрытия местных фабрик, оптовых и розничных магазинов, супермаркетов, молочных заводов, пекарен и некоторых других предприятий.
Общественному транспорту будет разрешено работать с ограниченным количеством пассажиров в зависимости от размера транспортного средства.
Несмотря на послабления, все учреждения должны придерживаться мер общественной безопасности и социального дистанцирования.
Остаётся в силе настоятельный призыв властей к гражданам старше 65 лет оставаться дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости.
Меры «общей мобилизации», которые были первоначально объявлены в Ливане 15 марта, включали в себя запрет на публичные и частные собрания и призывали людей всех возрастных категорий оставаться дома.
В пятницу, 24 апреля, Высший совет обороны (ВСО) Ливана представил кабинету министров арабской республики пятиэтапный план, который предусматривает продление основных мер «общей мобилизации» до 8 июня. В то же время ВСО просил кабмин «определить виды экономической деятельности, которые будет разрешено открывать постепенно».
По данным на вечер 26 апреля, в Ливане подтверждено 707 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 24 пациента с диагнозом Covid-19 скончались.