Любовница Константина Ивлева: «Я не беременна»

Анастасия Иванова

Скандальный шеф-повар Константин Ивлев ушел от супруги, с которой вырастил двоих детей, и закрутил роман с молодой журналисткой Лерой Куденковой. Недавно подписчики Леры решили, что она ждет ребенка.

На эту мысль подписчиков навели снимки Куденковой: в последнее время она все чаще предстает в одежде свободного кроя. Возлюбленная Ивлева решила развеять слухи.

«Много вопросов поступает о том, не беременна ли я. Очень смешно и страшно, но нет — я не в положении. Просто самоизоляция и вкусные блюда от шефа оставили след на моих щеках. Обещаю к лету привести себя в форму», — объяснила 27-летняя журналистка в сторис.

Напомним, о романе Леры и 46-летнего повара стало известно в начале марта. Поговаривали, что именно она стала причиной расставания Ивлева с женой Марией. Тогда Куденкова эмоционально прокомментировала скандал, отметив, что не уводила Константина из семьи.

«Первое время некоторые комментарии пробивали мой панцирь пофигизма. Но недолго, уже отпустило. Когда переходишь на страницу хейтеров, видишь абсолютно несчастных и недовольных своим бытием людей! Поэтому что им еще остается делать? Свою жизнь они уже засрали, теперь мечут говно в чужую», — сетовала она.

Сейчас Ивлев и Куденкова живут вместе. Ради любимого Лера учится готовить. Благо, ей очень повезло с учителем.

«Друзья! Я продолжаю учиться готовить и делиться с вами простыми, но в тоже время интересными рецептами. Рада сообщить, что на следующей неделе у меня будет в гостях кулинарная онлайн-школа Plant kitchen, — делилась журналистка недавно.

Фото: Instagram