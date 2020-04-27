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Лолита вспомнила о сделавшем ее бесплодной несчастном случае

Лолита вспомнила о сделавшем ее бесплодной несчастном случаеКадр: 1tv.ru

Российская певица Лолита в ходе передачи «Сегодня вечером» вспомнила о несчастном случае, сделавшем ее бесплодной. Запись программы опубликована на сайте Первого канала.

Она рассказала, что в 1995 году вместе с бывшим мужем Александром Цекало участвовала в съемках клипа «Баден-Баден». Это происходило зимой в минус 26 градусов. Во время работы над видео исполнительница должна была погрузиться в аквариум с осетрами, будучи при этом одетой в пышное платье и тяжелый парик.

«И произошла страшная вещь: при погружении, а надо было сниматься под водой, просто уйти под воду, я опустилась на дно и уткнулась в стекло, парик намок, и я не смогла всплыть. И когда я всплыла, все поняли что это катастрофа, я реально задыхаюсь», — поделилась звезда. Она пояснила, что ее удалось вытащить из воды, однако на съемках она простудилась.

«С этого начались мои большие "классные" женские приключения. Вот этот "подвиг" стоил мне возможности деторождения», — призналась Лолита.

В феврале адвокат певицы Сергей Жорин рассказал, что ее бывший муж Дмитрий Иванов давал ей опасные препараты. Он говорил Лолите, что это БАДы для поддержания здоровья.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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