Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лукашенко: в зараженных после взрыва на ЧАЭС районах можно и нужно жить

Лукашенко: в зараженных после взрыва на ЧАЭС районах можно и нужно жить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что районы, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, пригодны для жизни. По мнению главы государства, в них необходимо развивать в том числе промышленность.

Как сообщает государственное агентство "БелТА", эти слова прозвучали во время визита Лукашенко в Наровлянский район Гомельской области.

"Сегодня люди понимают и я, что на этой земле можно жить. Самое главное - мы здесь будем жить. Пришло время очень активно осваивать этот край", – сказал он.

Глава государства добавил, что следует видеть перспективы – так, Белоруссия собирается "возвращать обратно заповедную зону", пострадавшую от радиационного заражения.

"Нельзя бросать ни одного гектара земли... Надо проревизировать - это Брагин, Наровля, Хойники".

Как сообщал Ruposters, ранее Лукашенко заявил, что болота республики следует считать здравницей.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В КоАП включат принцип презумпции невиновности
В КоАП включат принцип презумпции невиновности
Лукашенко: в зараженных после взрыва на ЧАЭС районах можно и нужно жить
Лукашенко: в зараженных после взрыва на ЧАЭС районах можно и нужно
Топ-5 знаков зодиака, которым нельзя доверять секреты
Топ-5 знаков зодиака, которым нельзя доверять секреты
Джонсон может объявить о смягчении карантина в Британии, сообщает СМИ
Джонсон может объявить о смягчении карантина в Британии, сообщает СМИ
Доктор Мясников счел ошибочным свой прогноз по пику коронавируса в России
Доктор Мясников счел ошибочным свой прогноз по пику коронавируса в
Денежный лунный календарь на май 2020 года
Денежный лунный календарь на май 2020 года
Почти половина россиян временно перестали работать
Почти половина россиян временно перестали работать
Посол КНДР оценил ситуации с COVID-19 в стране
Посол КНДР оценил ситуации с COVID-19 в стране
В России создали многоразовые анатомические маски для военных и врачей
В России создали многоразовые анатомические маски для военных и врачей
Ливанская «всеобщая мобилизация» смягчает меры борьбы с коронавирусом
Ливанская «всеобщая мобилизация» смягчает меры борьбы с коронавирусом
Украина открыла специальный авиарейс для эвакуации из Европы
Украина открыла специальный авиарейс для эвакуации из Европы
Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса
Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса

Топ на сегодня

5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
Названа опасность использования смартфонов во время пандемии коронавируса
Названа опасность использования смартфонов во время пандемии
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
Насильник Шурыгиной спасает парня от тюрьмы за надругательство над девушкой
Насильник Шурыгиной спасает парня от тюрьмы за надругательство над

Еще по теме

Президент Белоруссии намерен посетить Пакистан в октябре
Конфликт в Донбассе негативно отражается на Белоруссии — Лукашенко
Лукашенко предложил Грузии строить дом на фундаменте отношений
Президент Белоруссии сменил первых лиц своей администрации