Лукашенко: в зараженных после взрыва на ЧАЭС районах можно и нужно жить
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что районы, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, пригодны для жизни. По мнению главы государства, в них необходимо развивать в том числе промышленность.
Как сообщает государственное агентство "БелТА", эти слова прозвучали во время визита Лукашенко в Наровлянский район Гомельской области.
"Сегодня люди понимают и я, что на этой земле можно жить. Самое главное - мы здесь будем жить. Пришло время очень активно осваивать этот край", – сказал он.
Глава государства добавил, что следует видеть перспективы – так, Белоруссия собирается "возвращать обратно заповедную зону", пострадавшую от радиационного заражения.
Как сообщал Ruposters, ранее Лукашенко заявил, что болота республики следует считать здравницей.