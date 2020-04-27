Лукашенко: в зараженных после взрыва на ЧАЭС районах можно и нужно жить

Вадим Карасев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что районы, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, пригодны для жизни. По мнению главы государства, в них необходимо развивать в том числе промышленность.

Как сообщает государственное агентство "БелТА", эти слова прозвучали во время визита Лукашенко в Наровлянский район Гомельской области.

"Сегодня люди понимают и я, что на этой земле можно жить. Самое главное - мы здесь будем жить. Пришло время очень активно осваивать этот край", – сказал он.

Глава государства добавил, что следует видеть перспективы – так, Белоруссия собирается "возвращать обратно заповедную зону", пострадавшую от радиационного заражения.

"Нельзя бросать ни одного гектара земли... Надо проревизировать - это Брагин, Наровля, Хойники".

Как сообщал Ruposters, ранее Лукашенко заявил, что болота республики следует считать здравницей.