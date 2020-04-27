Лунный день сегодня 27 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Начинается новая неделя, так что настало самое лучшее время для того, чтобы заглянуть в наш лунный календарь. Советы астрологов помогут избежать проблем в этот понедельник.

Это будет достаточно благоприятное время, которое можно посвятить любым важным делам. Мантра энергии и силы поможет вам оставаться всегда активными и результативными, особенно в такие яркие и позитивные дни, как этот.

Фаза Луны: начинается 6 лунный день, которому суждено пройти под эгидой Близнецов. Стихия Воздуха очень хорошо сочетается с энергией растущей Луны. Это значит, что сегодня можно ожидать приятные изменения и большую удачу. Велика вероятность, что день пройдет так, как было запланировано, и даже лучше.

Магнитные бури 27 апреля: к сожалению, в этот день может быть отмечена небольшая магнитная активность. Большого вреда она не принесет, но лучше не переутомляться лишний раз.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

общение;легкость, оптимизм;работа в команде;покупки;умение слушать.эгоизм;переутомление;негатив.

Дома сегодня можно сделать уборку. Если останется время, можно проверить шкафы, комоды и чуланы на наличие вещей, которые давно пора выбросить. Необходимо очищать пространство от всего ненужного, чтобы позитивные энергетические потоки могли свободно перемещаться. Главенствующая в этот день Стихия Воздуха означает, что пришло время сделать перестановку мебели, причем так, чтобы было больше свободного места в центре комнат.

Что надеть сегодня

В такой благоприятный день можно выбирать одежду любого цвета. Тем, кто выполняет сложную и монотонную работу, желательно надевать одежду пастельных тонов. Тем, кто работает с людьми и вынужден постоянно общаться, можно надеть что-то красное и белое, чтобы выглядеть привлекательнее и вызывать доверие. Зеленые тона подойдут всем, кому придется заниматься физическим трудом.

Из камней-талисманов астрологи рекомендуют выбирать камни стихии Воздуха и Огня, так как они повышают уверенность, помогают приобретать мотивацию и силу духа. Речь идет о таких минералах, как сердолик, янтарь, топаз, хризолит и лазурит. Среди украшений можно выбирать изделия из любых металлов на ваше усмотрение.

Финансы и работа в 6 лунный день

Денежные вопросы в подобные периоды решаются очень быстро и без лишних затрат энергии. Звезды и Луна помогут всем нам в принятии важных решений, а также в совершении покупок. Отношение к деньгам не должно быть слишком безответственным, но и строго считать каждую копейку тоже не стоит.





На работе полезно будет уделять время как обязанностям, так и новым делам. Можно значительно преуспеть в переговорах, а также в поисках новой работы. Это идеальное время для собеседований и занятий творчеством. Работа в команде принесет положительные результаты.

Любовь и отношения 27 апреля

Этот понедельник прекрасно подойдет для романтических встреч, флирта, знакомств. Важно быть максимально открытыми с теми, кому вы хотите понравиться. Также астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что людям захочется, чтобы их слушали. Будьте теми самыми собеседниками, которые умеют поддержать.

Эксперты не рекомендуют проводить весь день в уединении. Энергетика оптимистичных людей будет отличным источником позитива и удачи. 27 апреля будет очень хорошим днем для общения, обмена опытом, а также развлечений вместе с семьей или друзьями. Все это поможет привлечь в свою жизнь позитивные мысли.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Сегодня у большинства людей ожидается хорошее настроение. Звезды и Луна в полной гармонии, поэтому энергетических перепадов не будет. Это идеальное время для работы и дел, общения, любимого хобби. Даже если придется заниматься тем, что вам не по душе, можно будет остаться в хорошем расположении духа, но лучше пока не браться за те дела, которые вас раздражают.