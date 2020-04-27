Матвиенко оценила подготовленность России к борьбе с коронавирусом

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Россия с точки зрения готовности медицины к борьбе с коронавирусом показала себя достойнее многих других стран, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Когда руководители государства, эксперты говорят, что Россия оказалась наиболее подготовленной к пандемии коронавируса — это не пропаганда, а констатация факта», — сказала спикер.

По её словам, государство, президент, Правительство принимают меры, в том числе на опережение, чтобы были все условия для спасения жизни и здоровья людей.

За минувшие сутки в России зафиксировали 6198 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Общее число инфицированных достигло 87 147.