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Матвиенко: перевод пленарных заседаний СФ и ГД в онлайн невозможен

Матвиенко: перевод пленарных заседаний СФ и ГД в онлайн невозможен
Совет Федерации готов в любое время собраться на заседание для принятия мер в связи с коронавирусом, заочного формата заседания не планируется, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко журналистам в понедельник."Совфед готов собраться при первой необходимости для принятия законов в связи с пандемией коронавируса", - сказала спикер на онлайн-конференции.

Она не видит необходимости делать это заочно, поскольку такой формат потребует поправок в законодательство и труднореализуем. Кроме того, "есть вопрос по голосованию, у нас есть тайное голосование", - сказала сенатор.


стопкоронавирус.рф.
# Политика
По материалам: ria.ru

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