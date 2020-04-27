Матвиенко: перевод пленарных заседаний СФ и ГД в онлайн невозможен

Алексей Вольцев

Совет Федерации

коронавирусом

Валентина Матвиенко

готов в любое время собраться на заседание для принятия мер в связи с, заочного формата заседания не планируется, сообщила спикер Совфедажурналистам в понедельник."Совфед готов собраться при первой необходимости для принятия законов в связи с пандемией коронавируса", - сказала спикер на онлайн-конференции.

Она не видит необходимости делать это заочно, поскольку такой формат потребует поправок в законодательство и труднореализуем. Кроме того, "есть вопрос по голосованию, у нас есть тайное голосование", - сказала сенатор.

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