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Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса

Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавирусаАнтон СилуановФото: Globallookpress.com

Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в эфире канала «Россия 24».

Силуанов рассказал, что Минфин готов оказать поддержку россиянам и бизнесу, не сокращая при этом запланированные бюджетные расходы.

«Сколько бы ни потребовалось времени для того, чтобы проводить такую политику, мы будем это делать. И сколько бы ни потребовалось денег для поддержания здоровья и жизни наших граждан, мы будем это делать», — сказал министр и добавил, что сроков, когда эпидемия пойдет на спад, нет. По его словам, заболеваемость зависит от того, насколько ответственно граждане подойдут к соблюдению режима самоизоляции.

Глава ведомства отметил, что бюджет в этом году будет дефицитный, однако государство выполнит все обязательства в полном объеме. Всего на борьбу с эпидемией и ее последствиями направят 2 триллиона рублей из ФНБ (Фонд национального благосостояния), 1 триллион рублей дополнительных заимствований.

«Внутри бюджета мы направим около 2,8 процента ВВП дополнительных ресурсов как в виде прямой бюджетной помощи, так и в виде гарантийной поддержки», — заключил Силуанов.

По последним данным, в России выявлено более шести тысяч новых случаев коронавируса за сутки, всего насчитывается более 80 тысяч заразившихся.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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