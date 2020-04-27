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Минюст предложил выносить предупреждение за первое негрубое нарушение

Минюст предложил выносить предупреждение за первое негрубое нарушение

Министерство юстиции (Минюст) РФ решил в проекте нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП) заменить штраф за первое негрубое правонарушение предупреждением. Об этом, как передаёт РИА «Новости», сообщает пресс-служба регулятора.

«По результатам публичного обсуждения принято решение об установлении правила об обязательности замены административного штрафа на предупреждение лицу за впервые совершенное им административное правонарушение, не считающееся грубым, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при отсутствии отягчающих обстоятельств», — сообщили в Минюсте.

Ранее в проекте нового КоАП замена административного штрафа предупреждением относилась к усмотрению правоприменителя. 

В пресс-службе Минюста в воскресенье сообщили, что по результатам общественного обсуждения проекта нового КоАП решено отказаться от запланированного повышения штрафов.

Министерство 30 января опубликовало проект нового КоАП. Необходимость разработки нового кодекса в ведомстве объяснили критической оценкой эффективности норм действующей редакции с учётом многочисленных изменений.

К проекту поступило большое число замечаний и предложений. Резонанс, в частности, вызвали предложения проекта, существенно увеличивающие штрафы за нарушение ПДД. За превышение скорости от 20 до 40 километров в час предлагалось штрафовать на 3 тысячи рублей (сейчас 500), от 40 до 60 километров в час — на 4 тысячи (сейчас 1,5 тысячи) и так далее.

Председатель думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что проект не проработан, вносить его на рассмотрение нижней палаты в таком виде нельзя. Председатель Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас отмечал, что некоторые нововведения в проекте вызывают вопросы. Он выступил за дополнительное обсуждение документа по части составов нарушений и размеров штрафов.

После этого в Минюсте заявляли, что проект представлен в неокончательной редакции и будет дорабатываться с учётом общественного мнения.

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По материалам: pnp.ru

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