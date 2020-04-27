Минздрав назвал условия для возобновления работы рынков

Влада Некрасова

После того, как президент Владимир Зеленский пообещал смягчить карантин и открыть рынки, Минздрав выступил с важным уточнением: рынки откроются не все и не везде, а к открывающимся торговым комплексам будут предъявляться очень жесткие требования.

По мнению Минздрава, на рынке должны выполняться те же нормы, что и в продовольственном магазине: на территорию нельзя запускать людей без маски и без проверки температуры, на входе должен стоять антисептик, а из динамиков периодически звучать предупреждения об опасности коронавирусной инфекции.

Новые требования касаются рабочих мест продавцов. Между торговцами и покупателями должен быть установлен защитный экран. Контактные поверхности должны дезинфицироваться каждые три часа. Продавцам необходимо будет становиться как минимум за три метра друг от друга, а покупателям — соблюдать норму об одном человеке на десяти квадратных метрах территории. Не допускается стихийная торговля при входе на рынок.

Напомним, в ряде регионов закрытые рынки привели к настоящим бунтам. В Каменском торговцы взяли рынок штурмом. В Херсонской области предприниматели перекрыли дорогу. В Мариуполе фермеры раздавали овощи бесплатно, смирившись с убытками.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»