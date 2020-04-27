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Мировые военные расходы достигли рекордного уровня за 30 лет

Мировые военные расходы достигли рекордного уровня за 30 лет
В прошлом году расходы на оборону во всем мире составили 1,917 триллиона долларов, это самая большая сумма, потраченная на оборону с момента начала исследований в 1988 году. Об этом свидетельствует отчет Стокгольмского института проблем мира.

Для сравнения в институте отметили, что расходы на оборону на планете составляли 2,2 процента мирового ВВП или примерно 249 долларов на человека.

62% всех расходов на оборону приходится на пять стран - США, Китай, Индию, Россию и Саудовскую Аравию. Больше всего потратили на оборону США, на страну приходится 38 процентов мировых расходов на оборону.
На втором и третьем местах оказались Китай и Индия соответственно. В частности, в прошлом году оборонные расходы Китая выросли на 5,1 процента и достигли, по оценкам SIPRI, 261 млрд долларов. А расходы Индии увеличились на 6,8 процента до 71,1 млрд долларов.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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