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Мобильная связь и IT-отрасль могут получить господдержку

Мобильная связь и IT-отрасль могут получить господдержку

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Минкомсвязь подготовила меры помощи цифровой индустрии и готова на время пандемии смягчить требования о хранении данных операторами

Минкомсвязь направила в Правительство предложения о поддержке в период пандемии коронавируса отраслей IT и связи. В частности, предлагается отложить на год вступление в силу наиболее затратных для сотовых операторов норм «закона Яровой» и обнулить до конца 2020 года ставку НДС на услуги онлайн-образования, телемедицины и сервисов доставки продуктов.

Мобильные операторы просят об отсрочке

Пакет антитеррористических законов, одним из авторов которого стала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей:


с 1 июля 2018 года — в течение полугода данные голосового трафика и электронной переписки;
с 1 октября 2018 года — в течение 30 дней интернет-трафик.

При этом закон предписывает наращивать объём хранения всех указанных данных на 15 процентов ежегодно.

Чтобы обеспечить соблюдение этих норм, сотовым операторам необходимо закупить соответствующее оборудование, стоящее немалых средств. В МТС оценили затраты в течение пяти лет в 50 миллиардов рублей, в «Мегафоне» — в 40 миллиардов, в «Билайне» — в 45 миллиардов рублей. Из-за ухудшения финансовой ситуации на фоне пандемии коронавируса операторы попросили Минкомсвязь отложить на два года реализацию нормы о 15-процентном увеличении базы сохраняемых данных. По данным «Коммерсанта», ведомство согласилось предоставить отсрочку на год и не учитывать при расчёте ёмкости хранилищ видеотрафик, потребление которого выросло во время режима самоизоляции. Свои предложения министерство уже направило в кабмин.

Также ведомство просит Правительство ввести для сотовых операторов арендные каникулы для объектов государственной и муниципальной собственности и дать отсрочку по налогам тем, кто продолжает модернизацию и расширение сетей связи.

COVID-19 может сократить рынок IT на треть

Вместе с тем Минкомсвязь предложила поддержать и российские организации, ведущие разработку программного обеспечения (ПО). Суммарная выручка IT-компаний в условиях пандемии, по некоторым прогнозам, может в 2020 году снизиться до 700-800 миллиардов рублей с 1,2 триллиона рублей, а российский рынок программного обеспечения ожидает сокращение на 30 процентов.

Чтобы уменьшить финансовые потери, ведомство хочет до конца 2020 года отменить для IT-отрасли уплату страховых взносов в фонд оплаты труда, отсрочить уплату НДФЛ и обнулить ставку НДС на услуги онлайн-образования, телемедицины и сервисов доставки продуктов. Министерство также предлагает установить льготы по кредитам для компаний и производств, внедряющих российские программные продукты, выдавать гранты институтам развития в этой отрасли, и субсидировать спрос на продукцию отечественных компаний. Разработанный Минкомсвязи проект постановления кабмина о поддержке информационной сферы был размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По словам главы Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, из-за коронавируса цифровая индустрия, как и многие другие, оказалась в сложном положении. «К сожалению, для IT-индустрии сегодняшняя ситуация довольно критична, — сказал депутат «Парламентской газете». — Для тех, кто обеспечивает интернет-трафик, ситуация благоприятная. Но для других компаний IT-отрасли ситуация тяжёлая. Это в первую очередь касается разработчиков программного обеспечения и софта — всего, что связано с компьютерными разработками».

Проблемы обусловлены тем, что зачастую такие компании не имеют залоговой массы — помещений, цехов и им сложно получать кредиты в отличие от промышленных предприятий.

«Наша задача совместно с Минкомсвязью — максимально помочь этой отрасли, чтобы минимизировать все негативные последствия кризиса», — пояснил Хинштейн.


Думский Комитет по информполитике уже рассматривал сложившуюся ситуацию на заседании 16 апреля. До этого совместно с главой Минкомсвязи Максутом Шадаевым депутаты провели селекторное совещание с представителями отрасли. По итогам этой встречи и были подготовлены предложения по поддержке IT.   

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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