"Могла живой и не выйти": Хилькевич рассказала, как мужчина едва не надругался над ней

Вадим Карасев

33-летняя Анна Хилькевич призналась, что едва не стала жертвой изнасилования. Популярная актриса пожаловалась на побои.

На фоне скандала вокруг Регины Тодоренко из-за ее слов о домашнем насилии Анна Хилькевич решила поделиться с поклонниками своим жизненным опытом.



По словам актрисы, она никогда не подвергалась домашнему насилию. "Но вне дома была в таких ситуациях, из которых я могла живой и не выйти. Меня пытались изнасиловать, мне заламывали руки и били по лицу, мне угрожали. Но это не моя заслуга - мне везло, уберёг Бог. Я всегда убегала и оставалась целой. Это было очень давно. Больше такому риску я себя не подвергала. Я не позволяла больше этим людям появляться в моей жизни", - написала звезда "Универа" в инстаграме.

Анна Хилькевич заявила, что никто не должен подвергаться насилию и никто не имеет права поднимать руку на человека.

3й день я наблюдаю за тем, что происходит в сети на тему домашнего насилия. И у меня волосы дыбом становятся. Статистика. Высказывания. Комментарии в ответ. Хейт. И случившийся буллинг. Я пытаюсь смотреть на все это со стороны и беспристрастно, но я явно вижу, что сейчас это все становится похоже на травлю. Да, публичному человеку нужно быть предельно осторожным в высказываниях, но каждый может выразиться неправильно и смотреть со своей колокольни, которая находится в другом мире.

Анна Хилькевич призвала не втаптывать человека в грязь, намекая на подвергшуюся травле за свои слова Регину Тодоренко.

"Каждый в жизни отвечает за себя. Никто не праве давить на вас. Ни муж, ни Регина. И помните. Мы не должны молчать, мы не должны терпеть, мы не должны бояться, мы должны быть услышаны. Не судите - не судимы будете", - заключила артистка.

Накануне Регина Тодоренко в эфире PEOPLETALK TV осудила женщин, выносящих на публику, что их бьют собственные мужья.

"Боже, мой муж меня бьет''. Что с мозгами происходит в этот момент? А ты не задумывалась, почему он тебя бьет? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?" - возмутилась супруга Влада Топалова.



Сразу после этого последовал прямой эфир Регины Тодоренко с главным редактором Glamour. "Психологи доказали, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Она хочет быть спасительницей: мужчина ее избил, когда был пьяным, а она ему с утра и рассол принесет, и супчик", - заявила телеведущая.



Как писал NEWSTES, Марата Башарова требуют лишить звания Заслуженного артиста за избиение бывших жен.