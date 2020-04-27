Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На адвокатскую контору Екатерины Гордон подали в суд

На адвокатскую контору Екатерины Гордон подали в суд
Одна из клиенток юридической фирмы, которой управляет звездный адвокат, осталась недовольна оказанными услугами. Москвичка намерена вернуть потраченные деньги и уже обратилась с просьбой о написании иска.

Услуга обошлась женщине в 100 тысяч рублей. Правда, после оплаты никто не помог ей. Клиентка компании Кати Гордон сменила несколько юристов. Потом сотрудники фирмы перестали отвечать на требования женщины. Москвичка хотела вернуть деньги назад, так как иск не был подан, и составила претензию. Теперь она будет разбираться в суде. Женщина планирует взыскать 103 тысячи с компании. Помимо этой суммы, она требует еще 89 за неустойку и моральный ущерб. 

Катя Гордон пока никак не отреагировала на это заявление. Юрист гордится деятельностью своей компании, ведь она работала со многими звездами: Инной Жирковой, Аленой Водонаевой, Ритой Дакотой и другими. Фирма существует уже пять лет.

«За короткое время компания стала флагманом в досудебных переговорах, ведении судебных процессов под ключ и профессиональном освещении дел в СМИ в этой области (вопросы семьи, детей, разводов, имущества, алиментов)», — говорится на сайте компании.

Гордон также баллотировалась в президенты в 2018 году. В своей программе Катя обещала бороться за права женщин. Также юрист пишет стихи и песни.

«Есть Катя Гордон, которая остается собой, выбирая любой вид деятельности. Я честный человек. Творчество же для меня — это выход из реальности, хобби, которое дает выдохнуть», — говорила Катя в интервью «старХиту».

Гордон воспитывает двух сыновей: Даниила и серафима. с отцами детей юрист не живет.  По словам Кати, у нее есть сейчас мужчина, но она не хочет афишировать отношения.

Фото: Cергей Джевахашвили, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

Последние новости

Пигмент берлинская лазурь послужил основой для синтеза искусственного фермента
Пигмент берлинская лазурь послужил основой для синтеза искусственного
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года
Лавров: важно не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны
Лавров: важно не допустить пересмотра итогов Второй мировой войны
Китай намекнул на плохие последствия из-за расследования по коронавирусу
Китай намекнул на плохие последствия из-за расследования по
Бодался Глазьев с ЦБ: старые споры об отсутствующей экономической политике
Бодался Глазьев с ЦБ: старые споры об отсутствующей экономической
Во Флориде найдены остатки испанского форта XVI века
Во Флориде найдены остатки испанского форта XVI века
Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями
Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями
На адвокатскую контору Екатерины Гордон подали в суд
На адвокатскую контору Екатерины Гордон подали в суд
Саакашвили советовал Порошенко, «как перекрыть кислород Приднестровью»
Саакашвили советовал Порошенко, «как перекрыть кислород Приднестровью»
Хакеры атаковали владельцев Xiaomi
Хакеры атаковали владельцев Xiaomi
В российском регионе людей без масок начнут штрафовать
В российском регионе людей без масок начнут штрафовать
ВОЗ предупредила о возможности повторного заражения COVID-19
ВОЗ предупредила о возможности повторного заражения COVID-19

Топ на сегодня

В России за сутки обнаружен 6361 случай заражения COVID-19
В России за сутки обнаружен 6361 случай заражения COVID-19
Хорошая жизнь Джульетто Кьезы
Хорошая жизнь Джульетто Кьезы
Кто скрывался под масками Льва, Оленя, Попугая и Волка
Кто скрывался под масками Льва, Оленя, Попугая и Волка
Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом
В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом

Еще по теме

Юридическая компания вышвырнула клиентку за жалобу о неоказанных услугах в Москве
Москвичка будет судиться с сервисом проката друзей
В столице женщина-инвалид подала в суд на McDonald’s из-за сломанной руки
Москвичка подала в суд на Burger King за оскорбительное «религиозное» меню