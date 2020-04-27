На адвокатскую контору Екатерины Гордон подали в суд

Влада Некрасова

Одна из клиенток юридической фирмы, которой управляет звездный адвокат, осталась недовольна оказанными услугами. Москвичка намерена вернуть потраченные деньги и уже обратилась с просьбой о написании иска.

Услуга обошлась женщине в 100 тысяч рублей. Правда, после оплаты никто не помог ей. Клиентка компании Кати Гордон сменила несколько юристов. Потом сотрудники фирмы перестали отвечать на требования женщины. Москвичка хотела вернуть деньги назад, так как иск не был подан, и составила претензию. Теперь она будет разбираться в суде. Женщина планирует взыскать 103 тысячи с компании. Помимо этой суммы, она требует еще 89 за неустойку и моральный ущерб.

Катя Гордон пока никак не отреагировала на это заявление. Юрист гордится деятельностью своей компании, ведь она работала со многими звездами: Инной Жирковой, Аленой Водонаевой, Ритой Дакотой и другими. Фирма существует уже пять лет.

«За короткое время компания стала флагманом в досудебных переговорах, ведении судебных процессов под ключ и профессиональном освещении дел в СМИ в этой области (вопросы семьи, детей, разводов, имущества, алиментов)», — говорится на сайте компании.

Гордон также баллотировалась в президенты в 2018 году. В своей программе Катя обещала бороться за права женщин. Также юрист пишет стихи и песни.

«Есть Катя Гордон, которая остается собой, выбирая любой вид деятельности. Я честный человек. Творчество же для меня — это выход из реальности, хобби, которое дает выдохнуть», — говорила Катя в интервью «старХиту».

Гордон воспитывает двух сыновей: Даниила и серафима. с отцами детей юрист не живет. По словам Кати, у нее есть сейчас мужчина, но она не хочет афишировать отношения.

Фото: Cергей Джевахашвили, Instagram