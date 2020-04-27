На дне моря нашли советский теплоход, унесший больше жизней, чем "Титаник"

Вадим Карасев

Исследователи впервые после 79 лет поисков обнаружили на дне советский теплоход "Армения", потопленный в 1941 году. Катастрофа унесла больше жизней, чем крушение "Титаника".

На канале Центра подводных исследований Русского географического общества на YouTube появилось видео, на котором водолазы сняли то, что осталось от теплохода. Историки объяснили, что сомнений здесь быть не может по ряду причин.

"Во-первых, типоразмеры. Характерные размеры и форма надстройки, которая у "Армении" составляла практически две трети, а то и больше от общей длины. Мы нашли на самом носу корабельный колокол, он же рында, на котором выбито название транспортного судна. Так что ошибка здесь исключена абсолютно", – цитирует РБК исполнительного директора организации Сергея Фокина.

При крушении теплохода погибли до 10 тысяч человек. На его борту были раненные бойцы и эвакуируемые жители Севастополя. Судно было потоплено немецкой авиацией, лишь восемь его пассажиров спаслись. Предполагается, что атака на санитарный корабль была предпринята в связи с тем, что он нарушил гуманитарный статус и был вооружен пушками. Его также сопровождали истребители и военные катера. Согласно одной из версий, под удар нацистов корабль поставило командование Черноморского флота из-за халатности и пренебрежения правилами ведения войны.