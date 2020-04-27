На Кубани разыскивают террористку ИГИЛ Викторию Симоненко

Влада Некрасова

Следственным комитетом России (СКР) за терроризм разыскивается 25-летняя Виктория Симоненко, жительница Новокубанского района Краснодарского края. В 2016 году девушка, приняв ислам, выехала в Сирию и поселилась в лагере террористической группировки ИГИЛ (ДАИШ, Исламское государство, ИГ).

«Находясь в Сирии до ноября 2017 года, обвиняемая проходила обучение в лагере боевиков, где приобрела углубленные знания, практические умения и навыки обращения с оружием и взрывными устройствами», — сообщают в СКР.

После обучения у террористов Симоненко принесла присягу на верность ИГИЛ и вплоть до января 2018 года принимала участие в террористических акциях.

Местонахождение Симоненко неизвестно. Есть версия, что во время активной фазы разгрома баз ИГИЛ в Сирии и Ираке она вернулась в Россию. Молодая террористка объявлена в международный розыск и заочно арестована.

ИА Newstes напоминает, что в 2013 году выехали к террористам в Сирию жительницы Кубани Анастасия Калабух и Оксана Панина. Калабух стала женой боевика, родила ребенка в лагере террористов. Панина выехала к террористам с двумя детьми, позже стала стала вербовать жительниц Кубани вступать в ИГИЛ через социальные сети. Главным объектом Паниной были школьницы старших классов, студентки первых курсов колледжей и вузов. В 2015 году присоединилась к ИГИЛ жительница Краснодара Ева Робски, за два до этого окончившая с красным дипломом журфак Кубанского госуниверсиетта. Знакомые Робски отмечали, что девушка еще в годы учебы в вузе проявляла интерес к исламу и, возможно, была мусульманкой. Робски нравились молодые люди с Северного Кавказа, она с восхищением говорила, что «в исламе женщина находится под защитой мужчины и в исламе уважают старших». На вручении диплома Робски была в мусульманском головном платке. После окончания вуза Робски некоторое время жила в Чечне — по некоторым данным, стажировалась на чеченском телевидении.

В 2016 году был задержан вербовщик ИГИЛ из Сочи — приехавший из Ингушетии студент одного из сочинских вузов. Он завербовал в джихадизм свою русскую возлюбленную и готовил ее к отъезду в ИГИЛ. Вербовщика задержали, когда объектом его обработки стала младшая сестра ранее завербованной им сочинки. В ФСБ считают, что под влияние вербовщика могли попасть несколько десятков жителей Сочи. Молодой человек агитировал в терроризм не только посредством личного знакомства, но и через социальные сети. Для вербовки молодой человек выбирал главным образом девушек.

В 2015 году прокуратура Кубани сигнализировала, что пропаганда идей ИГИЛ идет уже в стенах школ края, вербовщицами выступают школьницы из 7−8 классов.

Артур Приймак

Все публикации автора